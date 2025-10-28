Скульптуры на станции метро «Площадь Революции» отреставрируют

Жители города и туристы часто трут детали статуй на этой станции руками, потому что есть поверье, что это может принести удачу. Известно, что московская активистка Юлия Шапченко уже более шести лет обращается к властям с предложением защитить бронзовые скульптуры на станции «Площадь Революции» от пассажиров метро.