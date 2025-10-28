Нелли Фуртадо объявила о завершении концертной деятельности
Кортни Кардашьян выпустила леденцы для здоровья вагины
Второй сезон сериала «Ван-Пис» выйдет 10 марта 2026 года
Maison Margela представила 3-минутный фильм об обуви таби
Россияне стали покупать больше оранжевых товаров перед Хэллоуином
Российский хоккеист Сергей Бобровский дарит вино игрокам из команды за «сухие» матчи
Сестры Вачовски предлагали Хидэо Кодзиме создать игру по «Матрице» — но Konami отказала
В Техасе выбрали самую толстую белку
Кошки обходятся россиянам дешевле, чем собаки
Пи Дидди может выйти из тюрьмы раньше срока — 8 мая 2028 года
В «ГЭС-2» пройдет первый книжный фестиваль
Россияне стали покупать полноразмерные наушники в 4,7 раза чаще, чем в прошлом году
Леонид Каневский озвучил аудиоверсию романа Аманды Эшби «Смерть в вязаных носочках»
Падчерица и экс-супруга звезды «Папиных дочек» обвинили ее в насилии
Студия Ghibli выпустила плюшевые игрушки с героями «Ходячего замка» и «Ведьминой службы доставки»
СМИ: Netflix выпустит мультсериал по Crash Bandicoot
В 2025 году продажи пива в России снизились почти на 17%
Квентин Тарантино возвращается к актерской карьере в инди-драме «Only What We Carry»
Илон Маск запустил онлайн-энциклопедию Grokipedia, которая работает на базе ИИ
Сиквел «Однажды… в Голливуде» выйдет на Netflix летом 2026 года
Ева Лонгория намерена сыграть с Джорджем Клуни в фильме «Звоните моему агенту»
Энтони Хопкинс признался, что не считает важным ни один из своих фильмов
Эванна Линч снимется в фильме «Лягушка»
Ученые показали, как ведет себя плазма внутри термоядерного реактора
В Китае две женщины попытались провезти через границу 68 черепах, спрятав их под юбками
Ариана Гранде хотела завершить музыкальную карьеру до успеха «Злой»
Албанский ИИ-министр «забеременела» и ожидает 83 «детей»
Умер джазовый музыкант Джек Деджонетт, работавший с Майлзом Дэвисом

Скульптуры на станции метро «Площадь Революции» отреставрируют

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Мосгорнаследие объявило о реставрации всех скульптур на станции метро «Площадь Революции». Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Специалисты восстановят утраченные элементы, нанесут защитные составы для предотвращения износа и проведут консервацию бронзовых поверхностей. Работы планируют завершить к 2028 году. Их проведут на всех 76 фигурах, созданных скульптором Матвеем Манизером.

Жители города и туристы часто трут детали статуй на этой станции руками, потому что есть поверье, что это может принести удачу. Известно, что московская активистка Юлия Шапченко уже более шести лет обращается к властям с предложением защитить бронзовые скульптуры на станции «Площадь Революции» от пассажиров метро.

Она просит обезопасить от вандалов статуи небьющимися прозрачными экранами и усилить их охрану. «Ежедневно через станцию проходят сотни тысяч пассажиров, примерно треть из которых занимается вандализмом — не только натирает „на счастье“ носы бронзовым собакам, но и трет другие скульптуры. Практически не осталось ни одной скульптуры, не попавшей в поле зрения вандалов», — говорила активистка.

Cтанцию «Площадь Революции» открыли в 1938 году. Она cоздана архитектором Алексеем Душкиным и имеет статус выявленного объекта культурного наследия.

