Скульптуры на станции метро «Площадь Революции» отреставрируют

Мосгорнаследие объявило о реставрации всех скульптур на станции метро «Площадь Революции». Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Специалисты восстановят утраченные элементы, нанесут защитные составы для предотвращения износа и проведут консервацию бронзовых поверхностей. Работы планируют завершить к 2028 году. Их проведут на всех 76 фигурах, созданных скульптором Матвеем Манизером.
Жители города и туристы часто трут детали статуй на этой станции руками, потому что есть поверье, что это может принести удачу. Известно, что московская активистка Юлия Шапченко уже более шести лет обращается к властям с предложением защитить бронзовые скульптуры на станции «Площадь Революции» от пассажиров метро.
Она просит обезопасить от вандалов статуи небьющимися прозрачными экранами и усилить их охрану. «Ежедневно через станцию проходят сотни тысяч пассажиров, примерно треть из которых занимается вандализмом — не только натирает „на счастье“ носы бронзовым собакам, но и трет другие скульптуры. Практически не осталось ни одной скульптуры, не попавшей в поле зрения вандалов», — говорила активистка.
Cтанцию «Площадь Революции» открыли в 1938 году. Она cоздана архитектором Алексеем Душкиным и имеет статус выявленного объекта культурного наследия.