Maison Margela представила 3-минутный фильм об обуви таби

Модный дом Maison Margiela выпустил 3-минутный фильм, посвященный истории и производству своей знаковой модели — обуви таби. Автором короткометражки выступил итальянский видеоарт-художник Юрий Анкарани.
В фильме, опубликованном в социальных сетях бренда, показан процесс создания Tabi, в котором задействованы 11 мастеров. Каждый из них работает вручную и отвечает за свой шаг. Подготовка основы занимает до четырех часов, за ней следует вырезание колодки из деревянного бруска, сшивание деталей и финальная сборка. В ленту также включили архивные кадры, в том числе с модных показов Maison Margiela.
Первые туфли Tabi были представлены на дебютном показе Maison Margela в 1989 году. Вдохновением для Мартина Маржелы стали японские носки-таби, которые носят с традиционной обувью дзори и гэта.
Недавно короткометражный фильм представил и другой модный дом — Gucci. Так компания представила первую коллекцию креативного директора Демны Гвасалии. Над фильмом работали Спайк Джонз («Она») и Халина Рейн («Плохая девочка»). В нем снялись Деми Мур («Субстанция»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Эллиот Пейдж («Академия Амбрелла»), Эд Харрис («Шоу Трумана») и другие актеры.