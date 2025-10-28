Maison Margela представил 3-минутный фильм об обуви таби

В фильме, опубликованном в социальных сетях бренда, показан процесс создания Tabi, в котором задействованы 11 мастеров. Каждый из них работает вручную и отвечает за свой шаг. Подготовка основы занимает до четырех часов, за ней следует вырезание колодки из деревянного бруска, сшивание деталей и финальная сборка. В ленту также включили архивные кадры, в том числе с модных показов Maison Margiela.