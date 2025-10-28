Нелли Фуртадо объявила о завершении концертной деятельности
В Китае блогерам запретили писать посты на темы медицины и финансов, если у них нет образования
«Доктор Кто» вернется в эфир с рождественским эпизодом
В России упал спрос на книги по эзотерике и психологии
Братья Андреасян снимут новую версию мультсериала «Следствие ведут Колобки»
Средний чек в ресторанах Москвы достиг 4350 рублей, Петербурга — 5820 рублей
Кортни Кардашьян выпустила леденцы для здоровья вагины
Второй сезон сериала «Ван-Пис» выйдет 10 марта 2026 года
Скульптуры на станции метро «Площадь Революции» отреставрируют
Россияне стали покупать больше оранжевых товаров перед Хэллоуином
Российский хоккеист Сергей Бобровский дарит вино игрокам из команды за «сухие» матчи
Сестры Вачовски предлагали Хидэо Кодзиме создать игру по «Матрице» — но Konami отказала
В Техасе выбрали самую толстую белку
Кошки обходятся россиянам дешевле, чем собаки
Пи Дидди может выйти из тюрьмы раньше срока — 8 мая 2028 года
В «ГЭС-2» пройдет первый книжный фестиваль
Россияне стали покупать полноразмерные наушники в 4,7 раза чаще, чем в прошлом году
Леонид Каневский озвучил аудиоверсию романа Аманды Эшби «Смерть в вязаных носочках»
Падчерица и экс-супруга звезды «Папиных дочек» обвинили ее в насилии
Студия Ghibli выпустила плюшевые игрушки с героями «Ходячего замка» и «Ведьминой службы доставки»
СМИ: Netflix выпустит мультсериал по Crash Bandicoot
В 2025 году продажи пива в России снизились почти на 17%
Квентин Тарантино возвращается к актерской карьере в инди-драме «Only What We Carry»
Илон Маск запустил онлайн-энциклопедию Grokipedia, которая работает на базе ИИ
Сиквел «Однажды… в Голливуде» выйдет на Netflix летом 2026 года
Ева Лонгория намерена сыграть с Джорджем Клуни в фильме «Звоните моему агенту»
Энтони Хопкинс признался, что не считает важным ни один из своих фильмов
Эванна Линч снимется в фильме «Лягушка»

Maison Margela представил 3-минутный фильм об обуви таби

Фото: @maisonmargela

Модный дом Maison Margiela выпустил 3-минутный фильм, посвященный истории и производству своей знаковой модели — обуви таби. Автором короткометражки выступил итальянский видеоарт-художник Юрий Анкарани.

В фильме, опубликованном в социальных сетях бренда, показан процесс создания Tabi, в котором задействованы 11 мастеров. Каждый из них работает вручную и отвечает за свой шаг. Подготовка основы занимает до четырех часов, за ней следует вырезание колодки из деревянного бруска, сшивание деталей и финальная сборка. В ленту также включили архивные кадры, в том числе с модных показов Maison Margiela.

Первые туфли Tabi были представлены на дебютном показе Maison Margela в 1989 году. Вдохновением для Мартина Маржелы стали японские носки-таби, которые носят с традиционной обувью дзори и гэта.

Видео: @maisonmargela

Недавно короткометражный фильм представил и другой модный дом — Gucci. Так компания представила первую коллекцию креативного директора Демны Гвасалии. Над фильмом работали Спайк Джонз («Она») и Халина Рейн («Плохая девочка»). В нем снялись Деми Мур («Субстанция»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Эллиот Пейдж («Академия Амбрелла»), Эд Харрис («Шоу Трумана») и другие актеры.

Расскажите друзьям