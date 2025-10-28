Нелли Фуртадо объявила о завершении концертной деятельности
Братья Андреасян снимут новую версию мультсериала «Следствие ведут колобки»
Кортни Кардашьян выпустила леденцы для здоровья вагины
Второй сезон сериала «Ван-Пис» выйдет 10 марта 2026 года
Скульптуры на станции метро «Площадь Революции» отреставрируют
Maison Margela представила 3-минутный фильм об обуви таби
Российский хоккеист Сергей Бобровский дарит вино игрокам из команды за «сухие» матчи
Сестры Вачовски предлагали Хидэо Кодзиме создать игру по «Матрице» — но Konami отказала
В Техасе выбрали самую толстую белку
Кошки обходятся россиянам дешевле, чем собаки
Пи Дидди может выйти из тюрьмы раньше срока — 8 мая 2028 года
В «ГЭС-2» пройдет первый книжный фестиваль
Россияне стали покупать полноразмерные наушники в 4,7 раза чаще, чем в прошлом году
Леонид Каневский озвучил аудиоверсию романа Аманды Эшби «Смерть в вязаных носочках»
Падчерица и экс-супруга звезды «Папиных дочек» обвинили ее в насилии
Студия Ghibli выпустила плюшевые игрушки с героями «Ходячего замка» и «Ведьминой службы доставки»
СМИ: Netflix выпустит мультсериал по Crash Bandicoot
В 2025 году продажи пива в России снизились почти на 17%
Квентин Тарантино возвращается к актерской карьере в инди-драме «Only What We Carry»
Илон Маск запустил онлайн-энциклопедию Grokipedia, которая работает на базе ИИ
Сиквел «Однажды… в Голливуде» выйдет на Netflix летом 2026 года
Ева Лонгория намерена сыграть с Джорджем Клуни в фильме «Звоните моему агенту»
Энтони Хопкинс признался, что не считает важным ни один из своих фильмов
Эванна Линч снимется в фильме «Лягушка»
Ученые показали, как ведет себя плазма внутри термоядерного реактора
В Китае две женщины попытались провезти через границу 68 черепах, спрятав их под юбками
Ариана Гранде хотела завершить музыкальную карьеру до успеха «Злой»
Албанский ИИ-министр «забеременела» и ожидает 83 «детей»

Россияне стали покупать больше оранжевых товаров перед Хэллоуином

Фото: Iuliia Pilipeichenko/Unsplash

В преддверии Хэллоуина россияне стали заказывать из-за рубежа больше товаров тыквенного цвета. Об этом «Афише Daily» рассказали в CDEK.Shopping.

За последние две недели спрос на товары в тыквенном оттенке вырос на 78% по сравнению с сентябрем. Сильнее всего (на 278%) увеличились заказы мерча ― фигурок, аксессуаров и футболок по мотивам хорроров «Крик», «Хэллоуин» и «Пила».

Продажи оранжевого декора для дома ― свечей, гирлянд, скатертей и прочего ― подскочили на 58%. Заказы на одежду и обувь соответствующего оттенка выросли на 27%. 

В категории электроники рост составил 6%. Главным хитом здесь стал оранжевый iPhone 17 Pro, который стали покупать на 44% чаще. Наибольшее число заказов в канун Хэллоуина зафиксировано из США (35%), Китая (27%) и ОАЭ (19%).

Редакция «Афиши Daily» тоже готовится к Хэллоуину. Мы уже рассказывали, как украсить к празднику дом и как подобрать наряд по мотивам главных мемов и событий года.

