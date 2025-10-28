Россияне стали покупать больше оранжевых товаров перед Хэллоуином

За последние две недели спрос на товары в тыквенном оттенке вырос на 78% по сравнению с сентябрем. Сильнее всего (на 278%) увеличились заказы мерча ― фигурок, аксессуаров и футболок по мотивам хорроров «Крик», «Хэллоуин» и «Пила».