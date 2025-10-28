Россияне стали покупать больше оранжевых товаров перед Хэллоуином

В преддверии Хэллоуина россияне стали заказывать из-за рубежа больше товаров тыквенного цвета. Об этом «Афише Daily» рассказали в CDEK.Shopping.
За последние две недели спрос на товары в тыквенном оттенке вырос на 78% по сравнению с сентябрем. Сильнее всего (на 278%) увеличились заказы мерча ― фигурок, аксессуаров и футболок по мотивам хорроров «Крик», «Хэллоуин» и «Пила».
Продажи оранжевого декора для дома ― свечей, гирлянд, скатертей и прочего ― подскочили на 58%. Заказы на одежду и обувь соответствующего оттенка выросли на 27%.
В категории электроники рост составил 6%. Главным хитом здесь стал оранжевый iPhone 17 Pro, который стали покупать на 44% чаще. Наибольшее число заказов в канун Хэллоуина зафиксировано из США (35%), Китая (27%) и ОАЭ (19%).
