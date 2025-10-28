Российский хоккеист Сергей Бобровский дарит вино игрокам из команды за «сухие» матчи

Сергей Бобровский родился 20 сентября 1988 года в Новокузнецке. В возрасте 18 лет начал играть за «Метталлург». В 2010 году переехал в США и подписал контракт с «Филадельфия Флайерз». Стал членом команды «Флорида Пантерз» в 2019 году. Бобровский — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2024, 2025). Первый российский вратарь в истории, одержавший 400 побед в НХЛ.