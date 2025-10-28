Нелли Фуртадо объявила о завершении концертной деятельности
Братья Андреасян снимут новую версию мультсериала «Следствие ведут колобки»
Кортни Кардашьян выпустила леденцы для здоровья вагины
Второй сезон сериала «Ван-Пис» выйдет 10 марта 2026 года
Скульптуры на станции метро «Площадь Революции» отреставрируют
Maison Margela представила 3-минутный фильм об обуви таби
Россияне стали покупать больше оранжевых товаров перед Хэллоуином
Сестры Вачовски предлагали Хидэо Кодзиме создать игру по «Матрице» — но Konami отказала
В Техасе выбрали самую толстую белку
Кошки обходятся россиянам дешевле, чем собаки
Пи Дидди может выйти из тюрьмы раньше срока — 8 мая 2028 года
В «ГЭС-2» пройдет первый книжный фестиваль
Россияне стали покупать полноразмерные наушники в 4,7 раза чаще, чем в прошлом году
Леонид Каневский озвучил аудиоверсию романа Аманды Эшби «Смерть в вязаных носочках»
Падчерица и экс-супруга звезды «Папиных дочек» обвинили ее в насилии
Студия Ghibli выпустила плюшевые игрушки с героями «Ходячего замка» и «Ведьминой службы доставки»
СМИ: Netflix выпустит мультсериал по Crash Bandicoot
В 2025 году продажи пива в России снизились почти на 17%
Квентин Тарантино возвращается к актерской карьере в инди-драме «Only What We Carry»
Илон Маск запустил онлайн-энциклопедию Grokipedia, которая работает на базе ИИ
Сиквел «Однажды… в Голливуде» выйдет на Netflix летом 2026 года
Ева Лонгория намерена сыграть с Джорджем Клуни в фильме «Звоните моему агенту»
Энтони Хопкинс признался, что не считает важным ни один из своих фильмов
Эванна Линч снимется в фильме «Лягушка»
Ученые показали, как ведет себя плазма внутри термоядерного реактора
В Китае две женщины попытались провезти через границу 68 черепах, спрятав их под юбками
Ариана Гранде хотела завершить музыкальную карьеру до успеха «Злой»
Албанский ИИ-министр «забеременела» и ожидает 83 «детей»

Российский хоккеист Сергей Бобровский дарит вино игрокам из команды за «сухие» матчи

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Российский хоккеист, вратарь американского хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский придумал новую традицию: он проводит винный розыгрыш после «сухих» матчей, в которых команда не пропустила ни одной шайбы, пишет спортивное подразделение New York Times «The Athletic».

После таких игр один из тренеров вслепую вытягивает два номерка игроков. Каждому достается бутылка вина с памятной надписью от хоккеиста.

Бобровский никогда не раскрывает заранее, какие бутылки попадут в розыгрыш, но его товарищи по команде делятся, что уже получали от него вина калифорнийских марок The Prisoner Wine Company и Caymus Vineyards. Обе винодельни расположены в долине Напа.

Выиграть можно белые, красные и игристые вина. При этом, по словам бывшего одноклубника Бобровского Ника Казинса, сам вратарь любит красное вино.

Сергей Бобровский родился 20 сентября 1988 года в Новокузнецке. В возрасте 18 лет начал играть за «Метталлург». В 2010 году переехал в США и подписал контракт с «Филадельфия Флайерз». Стал членом команды «Флорида Пантерз» в 2019 году. Бобровский — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2024, 2025). Первый российский вратарь в истории, одержавший 400 побед в НХЛ.

Недавно спортсмен стал вторым российским вратарем, оформившим 50 «сухих» матчей в НХЛ. Он уступает лишь чемпиону мира‑2008 Евгению Набокову, у которого 59 матчей «на ноль».

Расскажите друзьям