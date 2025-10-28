Российский хоккеист Сергей Бобровский дарит вино игрокам из команды за «сухие» матчи

Российский хоккеист, вратарь американского хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский придумал новую традицию: он проводит винный розыгрыш после «сухих» матчей, в которых команда не пропустила ни одной шайбы, пишет спортивное подразделение New York Times «The Athletic».
После таких игр один из тренеров вслепую вытягивает два номерка игроков. Каждому достается бутылка вина с памятной надписью от хоккеиста.
Бобровский никогда не раскрывает заранее, какие бутылки попадут в розыгрыш, но его товарищи по команде делятся, что уже получали от него вина калифорнийских марок The Prisoner Wine Company и Caymus Vineyards. Обе винодельни расположены в долине Напа.
Выиграть можно белые, красные и игристые вина. При этом, по словам бывшего одноклубника Бобровского Ника Казинса, сам вратарь любит красное вино.
Сергей Бобровский родился 20 сентября 1988 года в Новокузнецке. В возрасте 18 лет начал играть за «Метталлург». В 2010 году переехал в США и подписал контракт с «Филадельфия Флайерз». Стал членом команды «Флорида Пантерз» в 2019 году. Бобровский — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2024, 2025). Первый российский вратарь в истории, одержавший 400 побед в НХЛ.
Недавно спортсмен стал вторым российским вратарем, оформившим 50 «сухих» матчей в НХЛ. Он уступает лишь чемпиону мира‑2008 Евгению Набокову, у которого 59 матчей «на ноль».