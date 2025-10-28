«Они вдвоем пришли со своим концепт-художником и по сути сказали Кодзиме: „Мы очень хотим, чтобы именно вы сделали игру по ‚Матрице‘. Вы можете это сделать?“ Аки перевел это на японский для господина Китауэ, и Китауэ просто посмотрел на них и прямо заявил: „Нет“», — вспоминает Бергстрессер. Причиной такого решения стало желание руководства сконцентрировать усилия Кодзимы и его команды на разработке Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.