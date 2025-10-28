Создательница «Матрицы» Лана и Лилли Вачовски после успеха первого фильма обратились к Хидэо Кодзиме, известному по серии Metal Gear, с предложением разработать видеоигру по их вселенной. Об этом рассказал бывший вице-президент Konami Кристофер Бергстрессер изданию Time Extension.
Вачовски сами позвонили в офис Konami и предложили обсудить потенциальное сотрудничество над проектом. Позже они специально приехали в штаб-квартиру компании, чтобы встретиться с Кодзимой.
«Они вдвоем пришли со своим концепт-художником и по сути сказали Кодзиме: „Мы очень хотим, чтобы именно вы сделали игру по ‚Матрице‘. Вы можете это сделать?“ Аки перевел это на японский для господина Китауэ, и Китауэ просто посмотрел на них и прямо заявил: „Нет“», — вспоминает Бергстрессер. Причиной такого решения стало желание руководства сконцентрировать усилия Кодзимы и его команды на разработке Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.
В результате права на игровую адаптацию «Матрицы» перешли к студии Shiny Entertainment, впоследствии выпустившей в 2003 году Enter the Matrix, в 2005-м — The Matrix: Path of Neo.
Несмотря на категорический отказ руководства, анонимные бывшие сотрудники Konami сообщают, что Кодзима продолжал проявлять интерес к проекту, а разработчики студии пребывали в разочаровании из-за того, что сотрудничество с Вачовски так и не состоялось.