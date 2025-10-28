В Техасе выбрали самую толстую белку

Департамент парков и дикой природы Техаса объявил победителя «Недели толстых белок». Об этом сообщает CBS News.
В конкурсе участвовали 16 белок из государственных парков Техаса. Победу в онлайн голосовании с огромным отрывом от соперников одержал Толстозавр Рекс из парка «Долина динозавров».
Представители парка поздравили победителя: «„Долина динозавров“ гордится быть домом для этого монстра! Мы ценим поддержку Толстозавра Рекса в этой тяжелой битве».
В финал, помимо Толстозавра Рекса, вышли: Толстяк Норрис из парка Форт-Ричардсон, Нутелла из парка озера Минерал-Уэллс и Стэнли «Техасский танк» из парка Клеберн. В решающем поединке Толстозавр победил Толстяка Норриса.
Конкурс на самую упитанную белку вдохновлен «Неделей толстых медведей», которую ежегодно устраивают на Аляске. В обоих случаях публика оценивает то, как животные набрали жир перед зимой, и их личные качества.