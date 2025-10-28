Нелли Фуртадо объявила о завершении концертной деятельности
Кошки обходятся россиянам дешевле, чем собаки
Пи Дидди может выйти из тюрьмы раньше срока — 8 мая 2028 года
В «ГЭС-2» пройдет первый книжный фестиваль
Россияне стали покупать полноразмерные наушники в 4,7 раза чаще, чем в прошлом году
Леонид Каневский озвучил аудиоверсию романа Аманды Эшби «Смерть в вязаных носочках»
Падчерица и экс-супруга звезды «Папиных дочек» обвинили ее в насилии
Студия Ghibli выпустила плюшевые игрушки с героями «Ходячего замка» и «Ведьминой службы доставки»
СМИ: Netflix выпустит мультсериал по Crash Bandicoot
В 2025 году продажи пива в России снизились почти на 17%
Квентин Тарантино возвращается к актерской карьере в инди-драме «Only What We Carry»
Илон Маск запустил онлайн-энциклопедию Grokipedia, которая работает на базе ИИ
Сиквел «Однажды… в Голливуде» выйдет на Netflix летом 2026 года
Ева Лонгория намерена сыграть с Джорджем Клуни в фильме «Звоните моему агенту»
Энтони Хопкинс признался, что не считает важным ни один из своих фильмов
Эванна Линч снимется в фильме «Лягушка»
Ученые показали, как ведет себя плазма внутри термоядерного реактора
В Китае две женщины попытались провезти через границу 68 черепах, спрятав их под юбками
Ариана Гранде хотела завершить музыкальную карьеру до успеха «Злой»
Албанский ИИ-министр «забеременела» и ожидает 83 «детей»
Умер джазовый музыкант Джек Деджонетт, работавший с Майлзом Дэвисом
В США протестировали ИИ-чат-боты в качестве присяжных на вымышленном суде
Ушла из жизни автор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова
В Москве запустили 8 новых маршрутов электробуса
В Калифорнии арестовали мужчину, который украл наборы LEGO на сумму 6000 долларов
На «Хлебозаводе» пройдет благотворительный фестиваль Woof в поддержку бездомных животных
Тимур Бекмаметов встретился с Хидэо Кодзимой в Токио
Умер шведский актер Бьерн Андресен, которого называли «самым красивым мальчиком XX века»

В Техасе выбрали самую толстую белку

Фото: Texas Parks and Wildlife

Департамент парков и дикой природы Техаса объявил победителя «Недели толстых белок». Об этом сообщает CBS News.

В конкурсе участвовали 16 белок из государственных парков Техаса. Победу в онлайн голосовании с огромным отрывом от соперников одержал Толстозавр Рекс из парка «Долина динозавров».

Представители парка поздравили победителя: «„Долина динозавров“ гордится быть домом для этого монстра! Мы ценим поддержку Толстозавра Рекса в этой тяжелой битве».

В финал, помимо Толстозавра Рекса, вышли: Толстяк Норрис из парка Форт-Ричардсон, Нутелла из парка озера Минерал-Уэллс и Стэнли «Техасский танк» из парка Клеберн. В решающем поединке Толстозавр победил Толстяка Норриса. 

1/3
© Texas Parks and Wildlife
2/3
© Texas Parks and Wildlife
3/3
© Texas Parks and Wildlife

Конкурс на самую упитанную белку вдохновлен «Неделей толстых медведей», которую ежегодно устраивают на Аляске. В обоих случаях публика оценивает то, как животные набрали жир перед зимой, и их личные качества. 

