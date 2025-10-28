Нелли Фуртадо объявила о завершении концертной деятельности
В Техасе выбрали самую толстую белку
Пи Дидди может выйти из тюрьмы раньше срока — 8 мая 2028 года
В «ГЭС-2» пройдет первый книжный фестиваль
Россияне стали покупать полноразмерные наушники в 4,7 раза чаще, чем в прошлом году
Леонид Каневский озвучил аудиоверсию романа Аманды Эшби «Смерть в вязаных носочках»
Падчерица и экс-супруга звезды «Папиных дочек» обвинили ее в насилии
Студия Ghibli выпустила плюшевые игрушки с героями «Ходячего замка» и «Ведьминой службы доставки»
СМИ: Netflix выпустит мультсериал по Crash Bandicoot
В 2025 году продажи пива в России снизились почти на 17%
Квентин Тарантино возвращается к актерской карьере в инди-драме «Only What We Carry»
Илон Маск запустил онлайн-энциклопедию Grokipedia, которая работает на базе ИИ
Сиквел «Однажды… в Голливуде» выйдет на Netflix летом 2026 года
Ева Лонгория намерена сыграть с Джорджем Клуни в фильме «Звоните моему агенту»
Энтони Хопкинс признался, что не считает важным ни один из своих фильмов
Эванна Линч снимется в фильме «Лягушка»
Ученые показали, как ведет себя плазма внутри термоядерного реактора
В Китае две женщины попытались провезти через границу 68 черепах, спрятав их под юбками
Ариана Гранде хотела завершить музыкальную карьеру до успеха «Злой»
Албанский ИИ-министр «забеременела» и ожидает 83 «детей»
Умер джазовый музыкант Джек Деджонетт, работавший с Майлзом Дэвисом
В США протестировали ИИ-чат-боты в качестве присяжных на вымышленном суде
Ушла из жизни автор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова
В Москве запустили 8 новых маршрутов электробуса
В Калифорнии арестовали мужчину, который украл наборы LEGO на сумму 6000 долларов
На «Хлебозаводе» пройдет благотворительный фестиваль Woof в поддержку бездомных животных
Тимур Бекмаметов встретился с Хидэо Кодзимой в Токио
Умер шведский актер Бьерн Андресен, которого называли «самым красивым мальчиком XX века»

Кошки обходятся россиянам дешевле, чем собаки

Фото: Krista Mangulsone/Unsplash

Ежемесячные расходы на содержание кошек у россиян в среднем ниже, чем на собак. Об этом свидетельствуют результаты опроса банка «Русский стандарт», которые публикует ТАСС.

В опросе приняли участие более 1500 респондентов, которые пользуются услугами банка. Оказалось, что кошек у россиян больше, чем собак: 56% респондентов держат дома кошку, еще 17% — кошку и собаку. У 14% опрошенных есть только собака.

Наиболее распространенная сумма затрат на кошек — от 3000 до 5000 рублей, а на собак большинство хозяев тратят более 5000 рублей в месяц. Основная статья расходов для владельцев питомцев — это питание, сказали 70% респондентов. На втором месте оказались траты на здоровье питомцев (25%), на третьем — предметы гигиены и ухода (5%). Большинство участников опроса (56%) покупают товары для своих питомцев онлайн.

Недавно мужчина из Стамбула обязался платить алименты на кошек после развода. Такой пункт Бугра и его бывшая жена Эгзи включили в бракоразводное соглашение.

