Кошки обходятся россиянам дешевле, чем собаки

Наиболее распространенная сумма затрат на кошек — от 3000 до 5000 рублей, а на собак большинство хозяев тратят более 5000 рублей в месяц. Основная статья расходов для владельцев питомцев — это питание, сказали 70% респондентов. На втором месте оказались траты на здоровье питомцев (25%), на третьем — предметы гигиены и ухода (5%). Большинство участников опроса (56%) покупают товары для своих питомцев онлайн.