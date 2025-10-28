Кошки обходятся россиянам дешевле, чем собаки

Ежемесячные расходы на содержание кошек у россиян в среднем ниже, чем на собак. Об этом свидетельствуют результаты опроса банка «Русский стандарт», которые публикует ТАСС.
В опросе приняли участие более 1500 респондентов, которые пользуются услугами банка. Оказалось, что кошек у россиян больше, чем собак: 56% респондентов держат дома кошку, еще 17% — кошку и собаку. У 14% опрошенных есть только собака.
Наиболее распространенная сумма затрат на кошек — от 3000 до 5000 рублей, а на собак большинство хозяев тратят более 5000 рублей в месяц. Основная статья расходов для владельцев питомцев — это питание, сказали 70% респондентов. На втором месте оказались траты на здоровье питомцев (25%), на третьем — предметы гигиены и ухода (5%). Большинство участников опроса (56%) покупают товары для своих питомцев онлайн.
Недавно мужчина из Стамбула обязался платить алименты на кошек после развода. Такой пункт Бугра и его бывшая жена Эгзи включили в бракоразводное соглашение.