11 декабря в прокат выходят «Стиляги» Тодоровского — впервые в режиссерской версии

Кинокомпания K24 покажет в кинотеатрах режиссерскую версию культового мюзикла Валерия Тодоровского «Стиляги». Старт проката намечен на 11 декабря. Об этом дистрибьютор сообщил «Афише Daily».

Действие фильма разворачивается в Москве 1955 года: образцовый комсомолец Мэлс (Антон Шагин), боровшийся с движением стиляг, неожиданно влюбляется в одну из них — девушку по прозвищу Польза (Оксана Акиньшина). Ради любви герою предстоит окунуться в мир джаза, освоить буги-вуги и отстоять свои новые идеалы.

В картине также сыграли Максим Матвеев («Триггер»), Екатерина Вилкова («Черное море»), Евгения Брик («Одесса»), Игорь Войнаровский («Духless») и другие актеры.

Премьера «Стиляг» состоялась 25 декабря 2008 года. Картина сразу же стала культовой и завоевала главные кинопремии страны — «Нику» и «Золотого орла». Успех фильму обеспечили зрелищные танцевальные номера и узнаваемые хиты групп «Кино», «Браво», Nautilus Pompilius и «Чайф» в новой аранжировке.

Как признается режиссер Валерий Тодоровский, в успех ленты изначально мало кто верил. «Конечно, 17 лет назад я не имел представления, что будет с этим фильмом. Особенно если учесть тот факт, что все предрекали ему полный провал. Считалось, что мюзиклы никогда не будут смотреть у нас в стране. Поэтому ни на что я особо не рассчитывал, просто хотел его сделать, потому что очень сильно горел идеей снять это кино», — вспоминает режиссер.

