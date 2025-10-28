Как признается режиссер Валерий Тодоровский, в успех ленты изначально мало кто верил. «Конечно, 17 лет назад я не имел представления, что будет с этим фильмом. Особенно если учесть тот факт, что все предрекали ему полный провал. Считалось, что мюзиклы никогда не будут смотреть у нас в стране. Поэтому ни на что я особо не рассчитывал, просто хотел его сделать, потому что очень сильно горел идеей снять это кино», — вспоминает режиссер.