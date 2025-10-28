В июле артиста признали виновным в перевозке людей через границы штатов для сексуализированных контактов под воздействием наркотиков. Присяжные оправдали его по обвинениям в рэкете, а также сговоре с целью совершения сексуализированных преступлений и торговле людьми. За эти преступления ему грозило пожизненное заключение.