Нелли Фуртадо объявила о завершении концертной деятельности
В Техасе выбрали самую толстую белку
Кошки обходятся россиянам дешевле, чем собаки
В «ГЭС-2» пройдет первый книжный фестиваль
Россияне стали покупать полноразмерные наушники в 4,7 раза чаще, чем в прошлом году
Леонид Каневский озвучил аудиоверсию романа Аманды Эшби «Смерть в вязаных носочках»
Падчерица и экс-супруга звезды «Папиных дочек» обвинили ее в насилии
Студия Ghibli выпустила плюшевые игрушки с героями «Ходячего замка» и «Ведьминой службы доставки»
СМИ: Netflix выпустит мультсериал по Crash Bandicoot
В 2025 году продажи пива в России снизились почти на 17%
Квентин Тарантино возвращается к актерской карьере в инди-драме «Only What We Carry»
Илон Маск запустил онлайн-энциклопедию Grokipedia, которая работает на базе ИИ
Сиквел «Однажды… в Голливуде» выйдет на Netflix летом 2026 года
Ева Лонгория намерена сыграть с Джорджем Клуни в фильме «Звоните моему агенту»
Энтони Хопкинс признался, что не считает важным ни один из своих фильмов
Эванна Линч снимется в фильме «Лягушка»
Ученые показали, как ведет себя плазма внутри термоядерного реактора
В Китае две женщины попытались провезти через границу 68 черепах, спрятав их под юбками
Ариана Гранде хотела завершить музыкальную карьеру до успеха «Злой»
Албанский ИИ-министр «забеременела» и ожидает 83 «детей»
Умер джазовый музыкант Джек Деджонетт, работавший с Майлзом Дэвисом
В США протестировали ИИ-чат-боты в качестве присяжных на вымышленном суде
Ушла из жизни автор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова
В Москве запустили 8 новых маршрутов электробуса
В Калифорнии арестовали мужчину, который украл наборы LEGO на сумму 6000 долларов
На «Хлебозаводе» пройдет благотворительный фестиваль Woof в поддержку бездомных животных
Тимур Бекмаметов встретился с Хидэо Кодзимой в Токио
Умер шведский актер Бьерн Андресен, которого называли «самым красивым мальчиком XX века»

Пи Дидди может выйти из тюрьмы раньше срока — 8 мая 2028 года

Фото: John Lamparski/Getty Images

Рэпера Пи Дидди (Шона Комбса) могут освободить из тюрьмы за примерное поведение раньше срока — 8 мая 2028 года. Об этом пишет Variety cо ссылкой на данные Федерального бюро тюрем.

В июле артиста признали виновным в перевозке людей через границы штатов для сексуализированных контактов под воздействием наркотиков. Присяжные оправдали его по обвинениям в рэкете, а также сговоре с целью совершения сексуализированных преступлений и торговле людьми. За эти преступления ему грозило пожизненное заключение.

В начале октября суд приговорил Комбса к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. За решеткой артист находится около года, и это уже зачтено в общий срок наказания. Он содержится в нью-йоркской тюрьме Metropolitan Detention Center.

Согласно американским законам, Дидди может выйти раньше, если будет участвовать в реабилитационных программах и соблюдать режим. Под стражей Пи Дидди уже запустил курсы саморазвития для сокамерников. Продюсер решил научить других заключенных строить карьеру. Он предложил обвиненным в различных преступлениях людям шестинедельный курс «Свободная игра с Дидди».

Расскажите друзьям