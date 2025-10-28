Рэпера Пи Дидди (Шона Комбса) могут освободить из тюрьмы за примерное поведение раньше срока — 8 мая 2028 года. Об этом пишет Variety cо ссылкой на данные Федерального бюро тюрем.
В июле артиста признали виновным в перевозке людей через границы штатов для сексуализированных контактов под воздействием наркотиков. Присяжные оправдали его по обвинениям в рэкете, а также сговоре с целью совершения сексуализированных преступлений и торговле людьми. За эти преступления ему грозило пожизненное заключение.
В начале октября суд приговорил Комбса к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. За решеткой артист находится около года, и это уже зачтено в общий срок наказания. Он содержится в нью-йоркской тюрьме Metropolitan Detention Center.
Согласно американским законам, Дидди может выйти раньше, если будет участвовать в реабилитационных программах и соблюдать режим. Под стражей Пи Дидди уже запустил курсы саморазвития для сокамерников. Продюсер решил научить других заключенных строить карьеру. Он предложил обвиненным в различных преступлениях людям шестинедельный курс «Свободная игра с Дидди».