Умерла звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов

По информации Shot, причина смерти ― рецидив рака головного мозга. Диагноз артисту поставили в 2018 году, после чего он перенес операцию и смог побороть болезнь. Недавно заболевание вернулось с осложнениями, в августе Попову диагностировали четвертую степень рака. Он рассказывал, что почти полностью потерял зрение.