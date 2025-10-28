Умерла звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов

В возрасте 40 лет умер актер Роман Попов. Об этом сообщил ТАСС концертный директор Илья Новиков.
По информации Shot, причина смерти ― рецидив рака головного мозга. Диагноз артисту поставили в 2018 году, после чего он перенес операцию и смог побороть болезнь. Недавно заболевание вернулось с осложнениями, в августе Попову диагностировали четвертую степень рака. Он рассказывал, что почти полностью потерял зрение.
Попов известен ролями в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Большой человек» и «Остаться друзьями», фильмах «Рассмеши меня» и «Каникулы президента». Всего он снялся более чем в 30 проектах.
Попов был резидентом Comedy Club, входил в юмористический дуэт «20:14. Город Сочи» .