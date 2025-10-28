Умерла звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов

Нелли Фуртадо объявила о завершении концертной деятельности
Пи Дидди может выйти из тюрьмы раньше срока — 8 мая 2028 года
В «ГЭС-2» пройдет первый книжный фестиваль
Россияне стали покупать полноразмерные наушники в 4,7 раза чаще, чем в прошлом году
Леонид Каневский озвучил аудиоверсию романа Аманды Эшби «Смерть в вязаных носочках»
Падчерица и экс-супруга звезды «Папиных дочек» обвинили ее в насилии
Студия Ghibli выпустила плюшевые игрушки с героями «Ходячего замка» и «Ведьминой службы доставки»
СМИ: Netflix выпустит мультсериал по Crash Bandicoot
В 2025 году продажи пива в России снизились почти на 17%
Квентин Тарантино возвращается к актерской карьере в инди-драме «Only What We Carry»
Илон Маск запустил онлайн-энциклопедию Grokipedia, которая работает на базе ИИ
Сиквел «Однажды… в Голливуде» выйдет на Netflix летом 2026 года
Ева Лонгория намерена сыграть с Джорджем Клуни в фильме «Звоните моему агенту»
Энтони Хопкинс признался, что не считает важным ни один из своих фильмов
Эванна Линч снимется в фильме «Лягушка»
Ученые показали, как ведет себя плазма внутри термоядерного реактора
В Китае две женщины попытались провезти через границу 68 черепах, спрятав их под юбками
Ариана Гранде хотела завершить музыкальную карьеру до успеха «Злой»
Албанский ИИ-министр «забеременела» и ожидает 83 «детей»
Умер джазовый музыкант Джек Деджонетт, работавший с Майлзом Дэвисом
В США протестировали ИИ-чат-боты в качестве присяжных на вымышленном суде
Ушла из жизни автор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова
В Москве запустили 8 новых маршрутов электробуса
В Калифорнии арестовали мужчину, который украл наборы LEGO на сумму 6000 долларов
На «Хлебозаводе» пройдет благотворительный фестиваль Woof в поддержку бездомных животных
Тимур Бекмаметов встретился с Хидэо Кодзимой в Токио
Умер шведский актер Бьерн Андресен, которого называли «самым красивым мальчиком XX века»
Каждый пятый горожанин регулярно посещает театры. «Афиша» ― в топ-3 сервисов для покупки билетов

Умерла звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов

Кадр из фильма «Каникулы президента». Фото: «Красный квадрат»

В возрасте 40 лет умер актер Роман Попов. Об этом сообщил ТАСС концертный директор Илья Новиков.

По информации Shot, причина смерти ― рецидив рака головного мозга. Диагноз артисту поставили в 2018 году, после чего он перенес операцию и смог побороть болезнь. Недавно заболевание вернулось с осложнениями, в августе Попову диагностировали четвертую степень рака. Он рассказывал, что почти полностью потерял зрение.

Попов известен ролями в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Большой человек» и «Остаться друзьями», фильмах «Рассмеши меня» и «Каникулы президента». Всего он снялся более чем в 30 проектах. 

Попов был резидентом Comedy Club, входил в юмористический дуэт «20:14. Город Сочи» .

Расскажите друзьям