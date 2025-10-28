В «ГЭС-2» пройдет первый книжный фестиваль

«Публичная программа составлена так, чтобы посетители смогли попасть на все интересующие их события: большинство идет целый день, так что можно успеть послушать Александру Маринину и Алексея Сальникова, посмеяться вместе с комиком Зоей Яровицыной, послушать, как поэт и филолог Ольга Седакова рассказывает о Франциске Ассизском, а профессиональные актеры, серые кардиналы аудиокниг, читают прозу современных писателей. Я сам с нетерпением жду, когда снова — на этот раз еще и вживую — услышу мистический голос Григория Переля. На ярмарке советую обратить особое внимание на независимые издательства — те, чьи книги умещаются в нескольких коробках: мы считаем важным поддержать их», — отметил куратор книжного фестиваля «ГЭС-2» Сергей Сдобнов.