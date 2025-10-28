Нелли Фуртадо объявила о завершении концертной деятельности
В Техасе выбрали самую толстую белку
Кошки обходятся россиянам дешевле, чем собаки
Пи Дидди может выйти из тюрьмы раньше срока — 8 мая 2028 года
Россияне стали покупать полноразмерные наушники в 4,7 раза чаще, чем в прошлом году
Леонид Каневский озвучил аудиоверсию романа Аманды Эшби «Смерть в вязаных носочках»
Падчерица и экс-супруга звезды «Папиных дочек» обвинили ее в насилии
Студия Ghibli выпустила плюшевые игрушки с героями «Ходячего замка» и «Ведьминой службы доставки»
СМИ: Netflix выпустит мультсериал по Crash Bandicoot
В 2025 году продажи пива в России снизились почти на 17%
Квентин Тарантино возвращается к актерской карьере в инди-драме «Only What We Carry»
Илон Маск запустил онлайн-энциклопедию Grokipedia, которая работает на базе ИИ
Сиквел «Однажды… в Голливуде» выйдет на Netflix летом 2026 года
Ева Лонгория намерена сыграть с Джорджем Клуни в фильме «Звоните моему агенту»
Энтони Хопкинс признался, что не считает важным ни один из своих фильмов
Эванна Линч снимется в фильме «Лягушка»
Ученые показали, как ведет себя плазма внутри термоядерного реактора
В Китае две женщины попытались провезти через границу 68 черепах, спрятав их под юбками
Ариана Гранде хотела завершить музыкальную карьеру до успеха «Злой»
Албанский ИИ-министр «забеременела» и ожидает 83 «детей»
Умер джазовый музыкант Джек Деджонетт, работавший с Майлзом Дэвисом
В США протестировали ИИ-чат-боты в качестве присяжных на вымышленном суде
Ушла из жизни автор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова
В Москве запустили 8 новых маршрутов электробуса
В Калифорнии арестовали мужчину, который украл наборы LEGO на сумму 6000 долларов
На «Хлебозаводе» пройдет благотворительный фестиваль Woof в поддержку бездомных животных
Тимур Бекмаметов встретился с Хидэо Кодзимой в Токио
Умер шведский актер Бьерн Андресен, которого называли «самым красивым мальчиком XX века»

В «ГЭС-2» пройдет первый книжный фестиваль

Фото: Даниил Анненков/Дом культуры «ГЭС-2»

Дом культуры «ГЭС-2» организует свой первый книжный фестиваль. Он пройдет с 1 по 3 ноября и будет посвящен книге как поводу для встречи участников разных сообществ — читателей, писателей, поэтов, иллюстраторов, издателей, чтецов аудиокниг, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе институции.

Гостей ждут чтения современной прозы и стихов, беседы писателей и телеграм-блогеров, открытые заседания книжных клубов, лекции просветителей, дискуссии и круглые столы книгоиздателей, презентация работ начинающих иллюстраторов. Все три дня на парковке «ГЭС-2» будет работать книжная ярмарка.

Среди участников фестиваля — писатели и поэты Яна Вагнер, Алла Горбунова, Дмитрий Данилов, Майя Кучерская, Александра Маринина, Ольга Птицева, Алексей Сальников, Ольга Седакова, киновед Дина Годер, лингвист Максим Кронгауз, журналисты Ева Меркачева и Юрий Сапрыкин, музыкант Олег Нестеров, художник и писатель Павел Пепперштейн, актер Григорий Перель, драматург Валерий Печейкин, литературовед Ирина Прохорова, комик Зоя Яровицына и многие другие. Книжный фестиваль «ГЭС-2» планируется проводить раз в два года.

«Публичная программа составлена так, чтобы посетители смогли попасть на все интересующие их события: большинство идет целый день, так что можно успеть послушать Александру Маринину и Алексея Сальникова, посмеяться вместе с комиком Зоей Яровицыной, послушать, как поэт и филолог Ольга Седакова рассказывает о Франциске Ассизском, а профессиональные актеры, серые кардиналы аудиокниг, читают прозу современных писателей. Я сам с нетерпением жду, когда снова — на этот раз еще и вживую — услышу мистический голос Григория Переля. На ярмарке советую обратить особое внимание на независимые издательства — те, чьи книги умещаются в нескольких коробках: мы считаем важным поддержать их», — отметил куратор книжного фестиваля «ГЭС-2» Сергей Сдобнов.

В начале октября у «ГЭС-2» установили скульптуру семиметровой «Садовой лопатки» вместо «Большой глины № 4» швейцарского художника Урса Фишера. «Садовая лопатка» выполнена мастерами поп-арта Класом Олденбургом и Кошье ван Брюгген.

Кроме того, недавно в институции сообщили, что с 13 ноября выставки в Доме культуры перестанут быть бесплатными. Посетить экспозиции на минус первом и втором этажах можно будет только по билетам. Стоимость входа составит 600 или 400 рублей за каждую выставку, единый билет обойдется в 1000 рублей. Бесплатным вход останется только в первую среду каждого месяца. Также отдельные категории граждан получат льготы.

