В «ГЭС-2» пройдет первый книжный фестиваль

Дом культуры «ГЭС-2» организует свой первый книжный фестиваль. Он пройдет с 1 по 3 ноября и будет посвящен книге как поводу для встречи участников разных сообществ — читателей, писателей, поэтов, иллюстраторов, издателей, чтецов аудиокниг, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе институции.
Гостей ждут чтения современной прозы и стихов, беседы писателей и телеграм-блогеров, открытые заседания книжных клубов, лекции просветителей, дискуссии и круглые столы книгоиздателей, презентация работ начинающих иллюстраторов. Все три дня на парковке «ГЭС-2» будет работать книжная ярмарка.
Среди участников фестиваля — писатели и поэты Яна Вагнер, Алла Горбунова, Дмитрий Данилов, Майя Кучерская, Александра Маринина, Ольга Птицева, Алексей Сальников, Ольга Седакова, киновед Дина Годер, лингвист Максим Кронгауз, журналисты Ева Меркачева и Юрий Сапрыкин, музыкант Олег Нестеров, художник и писатель Павел Пепперштейн, актер Григорий Перель, драматург Валерий Печейкин, литературовед Ирина Прохорова, комик Зоя Яровицына и многие другие. Книжный фестиваль «ГЭС-2» планируется проводить раз в два года.
«Публичная программа составлена так, чтобы посетители смогли попасть на все интересующие их события: большинство идет целый день, так что можно успеть послушать Александру Маринину и Алексея Сальникова, посмеяться вместе с комиком Зоей Яровицыной, послушать, как поэт и филолог Ольга Седакова рассказывает о Франциске Ассизском, а профессиональные актеры, серые кардиналы аудиокниг, читают прозу современных писателей. Я сам с нетерпением жду, когда снова — на этот раз еще и вживую — услышу мистический голос Григория Переля. На ярмарке советую обратить особое внимание на независимые издательства — те, чьи книги умещаются в нескольких коробках: мы считаем важным поддержать их», — отметил куратор книжного фестиваля «ГЭС-2» Сергей Сдобнов.
В начале октября у «ГЭС-2» установили скульптуру семиметровой «Садовой лопатки» вместо «Большой глины № 4» швейцарского художника Урса Фишера. «Садовая лопатка» выполнена мастерами поп-арта Класом Олденбургом и Кошье ван Брюгген.
Кроме того, недавно в институции сообщили, что с 13 ноября выставки в Доме культуры перестанут быть бесплатными. Посетить экспозиции на минус первом и втором этажах можно будет только по билетам. Стоимость входа составит 600 или 400 рублей за каждую выставку, единый билет обойдется в 1000 рублей. Бесплатным вход останется только в первую среду каждого месяца. Также отдельные категории граждан получат льготы.