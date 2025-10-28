Россияне стали покупать полноразмерные наушники в 4,7 раза чаще, чем в прошлом году

Россияне все чаще выбирают полноразмерные наушники вместо компактных моделей-капель: в объединенной сети «Мегафон» и Yota за три квартала 2025 года спрос на такие гаджеты вырос в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С данными ознакомилась «Афиша Daily».
Лидером продаж стала собственная марка «Мегафона» Stellarway: на нее пришелся 51% всех покупок. На втором и третьем местах расположились Marshall и JBL.
Эксперты объясняют интерес к большим наушникам сочетанием двух факторов. Во-первых, ностальгии по эстетике 1990-х. «Примерно 60% продаж объемных наушников приходится на молодежную аудиторию: для них это демонстрация некоего стиля, образа жизни», — поясняет аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин. Во-вторых, практическими соображениями. Большие наушники позволяют эффективнее отгородиться от внешнего шума и комфортнее смотреть фильмы, играть в видеоигры и слушать музыку.
Наиболее активными покупателями полноразмерных наушников стали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Башкортостана, Краснодарского края и Свердловской области. В первую десятку также вошли Татарстан, Красноярский край, Якутия, Нижегородская область и Югра.
При этом сегмент компактных беспроводных TWS-наушников тоже растет, но более умеренными темпами — на 15% к прошлому году.