Россияне стали покупать полноразмерные наушники в 4,7 раза чаще, чем в прошлом году

Россияне все чаще выбирают полноразмерные наушники вместо компактных моделей-капель: в объединенной сети «Мегафон» и Yota за три квартала 2025 года спрос на такие гаджеты вырос в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С данными ознакомилась «Афиша Daily».