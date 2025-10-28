Леонид Каневский озвучил аудиоверсию романа Аманды Эшби «Смерть в вязаных носочках»

«Смерть в вязаных носочках» — детектив, где расследование ведут соседки-пенсионерки и кот. В центре сюжета — Вирджиния Коул, которая предпочитает, чтобы ее называли Джинни. Женщина переезжает в уютный городок в английской глубинке и устраивается работать в библиотеку. Она потеряла мужа чуть меньше года назад и все еще не привыкла разбираться со всем сама, будучи натурой тихой и робкой. На второй день работы Джинни находит свою новую начальницу убитой. Героиня не надеется на помощь полиции и решается взяться на собственное расследование, в котором ей помогают ее соседки и смышленый черный кот. Детективная составляющая книги воплощена в духе классики «Мисс Марпл» и «Она написала убийство» Агаты Кристи, она также понравится поклонникам «Клуба убийств по четвергам».