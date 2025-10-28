Леонид Каневский озвучил аудиоверсию романа Аманды Эшби «Смерть в вязаных носочках»

28 октября в «Яндекс Книгах» вышла книга Аманды Эшби «Смерть в вязаных носочках». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе сервиса.
Роман выпустило издательство О2. Он стал первым в серии «Клубок смертей. Уютный детектив». Произведения Эшби, которые в нее войдут, объединены общей локацией маленького английского городка и действующими лицами, но состоят из самостоятельных историй.
«Смерть в вязаных носочках» — детектив, где расследование ведут соседки-пенсионерки и кот. В центре сюжета — Вирджиния Коул, которая предпочитает, чтобы ее называли Джинни. Женщина переезжает в уютный городок в английской глубинке и устраивается работать в библиотеку. Она потеряла мужа чуть меньше года назад и все еще не привыкла разбираться со всем сама, будучи натурой тихой и робкой. На второй день работы Джинни находит свою новую начальницу убитой. Героиня не надеется на помощь полиции и решается взяться на собственное расследование, в котором ей помогают ее соседки и смышленый черный кот. Детективная составляющая книги воплощена в духе классики «Мисс Марпл» и «Она написала убийство» Агаты Кристи, она также понравится поклонникам «Клуба убийств по четвергам».
Электронная и аудиоверсия романа уже доступны в «Яндекс Книгах» вместе с релизом печатной версии. Особый приглашенный диктор для комментариев в аудио — ведущий криминальной телепередачи «Следствие вели…» Леонид Каневский. Артист делает замечания в своей неповторимой манере в самые интригующие моменты, создавая эффект совместных чтений. Главным голосом аудиокниги стала актриса театра и кино Юлия Рудина, которая озвучивала Сьюзан Майер из сериала «Отчаянные домохозяйки», Мантис из «Стражей Галактики» и «Мстителей», Венди из «Питера Пэна».
Переводом цикла занимается Елена Тепляшина — переводчик романов Фредрика Бакмана «Здесь была Бритт-Мари» и «Мы против вас», а также других известных авторов.
Недавно в «Яндекс Книгах» вышли «Легенды квилетов» Оливии Невельсон — первая книга-артефакт из культовой киносаги «Сумерки». Произведение будет доступно в сервисе в электронном и аудиоформате. Аудиоверсию озвучила актриса дубляжа Наталья Фищук, известная как голос Беллы Свон в русской версии фильмов «Сумерки».