Падчерица и экс-супруга звезды «Папиных дочек» обвинили ее в насилии

37-летний актер Михаил Казаков, сыгравший Илью Полежайкина в сериале «Папины дочки», оказался в центре скандала. На ток-шоу «Пусть говорят» его бывшая жена Елена и падчерица Виктория обвинили Казакова в агрессии и домашнем насилии.
По словам Виктории, поведение отчима менялось постепенно: все началось с психологического давления, а потом переросло в насилие. «Всегда находился повод, чтобы нас отругать, оскорбить, ударить. И это было не только по отношению ко мне, но и в первую очередь к маме. Мы с братом начали замечать, как Михаил с ней очень жестоко обращается», ― рассказала девушка.
Она утверждает, что полиция неоднократно приезжала по вызову, но каждый раз Казаков вскоре возвращался домой, а ситуация только ухудшалась. «Предполагаю, что он что-то употреблял. В адекватном состоянии ты не будешь ходить с дрелью по дому и сверлить стену над головой дочери. В один момент он начал искать несуществующих людей в шкафах, говорить, что мы кого-то прячем. Он впадал в какую-то паранойю», ― заявила Виктория.
Она добавила, что актер проявлял агрессию к сыну и даже дедушке — отцу Елены. «Он бегал за мамой по дому с шампуром и пытался ее убить. Переворачивал мебель, бил посуду о нас. С четвертого этажа по лестнице спускал холодильник», — вспоминает девушка.
Бывшая жена актера говорит, что пыталась сохранить семью даже после того, как Казаков сломал обе ноги, выпав из окна. «Я ему дала понять, что это знак, надо в жизни что-то менять. <…> Однако, когда он встал на костыли, все покатилось в ад. Были ситуации, когда ты едешь с работы домой и не знаешь, что тебя ждет. У нас дома разбирались полы, он искал каких-то людей в шкафах. Боялись дети, боялась я», ― призналась она.
В комментарии Super Казаков назвал слова падчерицы смешными и заявил, что не понимает, зачем она это рассказывает: «Мы долго с Миром [сыном] сегодня смеялись над этим моментом. Лучше у нее [Виктории] спросить [для чего она все рассказала на шоу], но предполагаю, что истинные цели для нас с вами останутся все же туманны, как и цели, преследуемые ее мамой».
С Еленой Казаков прожил около десяти лет. У пары есть общий сын Мирослав, который после развода остался с отцом. Ранее актер уже вступал в публичный конфликт с бывшей семьей: после развода он отказался платить алименты падчерице, отметив, что не приходится ей биологическим отцом.
В 2005 году 16-летний Казаков убил парня своей одноклассницы, с которым та поссорилась. Актер заявил, что защищал девушку, суд его оправдал.