Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службу

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о призыве на военную службу в течение всего года, сообщает «Москва 24». Закон должен одобрить Совет Федерации и подписать Владимир Путин. После этого он вступит в силу с 1 января 2026 года.

В конце июля инициативу внес на рассмотрение председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов. Законопроект прошел первое чтение 24 сентября, второе — 21 октября.

Согласно документу, круглый год будут проводиться мероприятия по призыву: медицинские и психологические обследования, заседания призывной комиссии. Фактическая отправка на срочную службу будет, как и прежде, происходить дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Предложив законопроект нижней палате парламента, Картаполов объяснял: «[У военкоматов] два раза в год — аврал. <...> А это все можно сделать аккуратно: они будут спокойно работать с призывниками, к ним будут спокойно приходить в удобное для них время, проходить медкомиссию, профотбор, и при условии соответствия всем параметрам их в установленные сроки потом пригласят, и они поедут».

