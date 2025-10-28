Студия Ghibli выпустила плюшевые игрушки с героями «Ходячего замка» и «Ведьминой службы доставки»

Стоимость плюшевых игрушек варьируется от 3080 до 5280 японских иен — примерно от 1600 до 2800 российских рублей. Цена зависит от размера персонажа: самым дорогим и крупным в коллекции стал Котобус — его размер составил 11×15×29 сантиметров. Все персонажи «Ходячего замка» уже распроданы.