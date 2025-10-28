Студия Ghibli выпустила плюшевые игрушки с героями «Ходячего замка» и «Ведьминой службы доставки»

В Donguri Sora — официальном магазине студии Ghibli — появилась новая коллекция мягких игрушек Komorebi Series. В линейку вошли семь персонажей из пяти аниме студии. О новинках написало издание Sora News.
Среди представленных героев: Котобус из «Моего соседа Тоторо», кошка Луна из «Шепота сердца» и Белколис (Fox Squirrel) из «Небесного замка Лапута».
Особого внимания заслуживают два дуэта. Из «Ведьминой службы доставки» в плюшевом виде появились влюбленные коты — Зизи, питомец юной ведьмочки Кики, и Лили. Аниме «Ходячий замок» представлено двумя героями: огненным демоном Кальцифером и псом по кличке Хин, повсюду следующим за главной героиней Софи.
Стоимость плюшевых игрушек варьируется от 3080 до 5280 японских иен — примерно от 1600 до 2800 российских рублей. Цена зависит от размера персонажа: самым дорогим и крупным в коллекции стал Котобус — его размер составил 11×15×29 сантиметров. Все персонажи «Ходячего замка» уже распроданы.
Тем временем Кристиана Бейла спросили, какой свой фильм он рекомендует для просмотра с детьми, — и актер посоветовал «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки и назвал его шедевром. Сам Бейл озвучивал Хаула в англоязычной версии аниме.