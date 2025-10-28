В 2025 году продажи пива в России снизились почти на 17%

Продажи пивных напитков за первые три квартала — 73 млн декалитров, на 5,9% меньше, чем в прошлом году. Общий объем реализации пива и пивных напитков за этот период уменьшился на 15,6% и составил 536 млн декалитров. При этом продажи сидра, пуаре и медовухи, напротив, увеличились на 1,3%, до 8,7 млн декалитров.