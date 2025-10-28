В 2025 году продажи пива в России снизились почти на 17%

Нелли Фуртадо объявила о завершении концертной деятельности
Падчерица и экс-супруга звезды «Папиных дочек» обвинили его в насилии
Студия Ghibli выпустила плюшевые игрушки с героями «Ходячего замка» и «Ведьминой службы доставки»
СМИ: Netflix выпустит мультсериал по Crash Bandicoot
Квентин Тарантино возвращается к актерской карьере в инди-драме «Only What We Carry»
Илон Маск запустил онлайн-энциклопедию Grokipedia, которая работает на базе ИИ
Сиквел «Однажды… в Голливуде» выйдет на Netflix летом 2026 года
Ева Лонгория намерена сыграть с Джорджем Клуни в фильме «Звоните моему агенту»
Энтони Хопкинс признался, что не считает важным ни один из своих фильмов
Эванна Линч снимется в фильме «Лягушка»
Ученые показали, как ведет себя плазма внутри термоядерного реактора
В Китае две женщины попытались провезти через границу 68 черепах, спрятав их под юбками
Ариана Гранде хотела завершить музыкальную карьеру до успеха «Злой»
Албанский ИИ-министр «забеременела» и ожидает 83 «детей»
Умер джазовый музыкант Джек Деджонетт, работавший с Майлзом Дэвисом
В США протестировали ИИ-чат-боты в качестве присяжных на вымышленном суде
Ушла из жизни автор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова
В Москве запустили 8 новых маршрутов электробуса
В Калифорнии арестовали мужчину, который украл наборы LEGO на сумму 6000 долларов
На «Хлебозаводе» пройдет благотворительный фестиваль Woof в поддержку бездомных животных
Тимур Бекмаметов встретился с Хидэо Кодзимой в Токио
Умер шведский актер Бьерн Андресен, которого называли «самым красивым мальчиком XX века»
Каждый пятый горожанин регулярно посещает театры. «Афиша» ― в топ-3 сервисов для покупки билетов
Дмитрий Нагиев, Маш Милаш и Дмитрий Журавлев в трейлере «Елок-12»
Нурлан Сабуров представит в Москве новую программу «Контекст»
Оkko покажет в кинотеатрах первые две серии нового сезона «Волшебного участка»
В Калининградской области добыли самородок янтаря весом более 2 килограмм
Трэп-рэпер T.I. выступит в России в 2026 году

В 2025 году продажи пива в России снизились почти на 17%

Фото: Josh Olalde/Unsplash

За первые девять месяцев 2025 года розничные продажи пива в России составили 462 млн декалитров — это на 16,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Продажи пивных напитков за первые три квартала — 73 млн декалитров, на 5,9% меньше, чем в прошлом году. Общий объем реализации пива и пивных напитков за этот период уменьшился на 15,6% и составил 536 млн декалитров. При этом продажи сидра, пуаре и медовухи, напротив, увеличились на 1,3%, до 8,7 млн декалитров.

Падение продаж пива наблюдается на фоне общей тенденции к снижению потребления алкоголя в России. Ранее данные ЕМИСС показали, что уровень потребления алкогольных напитков в стране опустился до 7,84 литра в год на душу населения — это минимум с 1999 года.

Аналогичный тренд наблюдается в Германии, где только за первое полугодие 2025 года объем производства пива сократился на 2,6 млн гектолитров, что эквивалентно примерно 3 млн недопроданных банок пива каждый день.

Одновременно с этим пиво в России дорожает. Наибольший рост цен зафиксирован на разливное пиво: его стоимость выросла с 220 до 285 рублей за упаковку. Пиво в банках подорожало на 40 рублей (до 192 рублей), в стеклянной бутылке — на 32 рубля, а в пластиковой — на 39 рублей.

Расскажите друзьям