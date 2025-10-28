В 2025 году продажи пива в России снизились почти на 17%

За первые девять месяцев 2025 года розничные продажи пива в России составили 462 млн декалитров — это на 16,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.
Продажи пивных напитков за первые три квартала — 73 млн декалитров, на 5,9% меньше, чем в прошлом году. Общий объем реализации пива и пивных напитков за этот период уменьшился на 15,6% и составил 536 млн декалитров. При этом продажи сидра, пуаре и медовухи, напротив, увеличились на 1,3%, до 8,7 млн декалитров.
Падение продаж пива наблюдается на фоне общей тенденции к снижению потребления алкоголя в России. Ранее данные ЕМИСС показали, что уровень потребления алкогольных напитков в стране опустился до 7,84 литра в год на душу населения — это минимум с 1999 года.
Аналогичный тренд наблюдается в Германии, где только за первое полугодие 2025 года объем производства пива сократился на 2,6 млн гектолитров, что эквивалентно примерно 3 млн недопроданных банок пива каждый день.
Одновременно с этим пиво в России дорожает. Наибольший рост цен зафиксирован на разливное пиво: его стоимость выросла с 220 до 285 рублей за упаковку. Пиво в банках подорожало на 40 рублей (до 192 рублей), в стеклянной бутылке — на 32 рубля, а в пластиковой — на 39 рублей.