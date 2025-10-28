СМИ: Netflix выпустит мультсериал по Crash Bandicoot

Netflix работает над анимационным сериалом про Крэша Бандикута ― главного героя одноименной серии игр. Об этом сообщили источники What's on Netflix.
По информации портала, за анимацию отвечает студия WildBrain Studios — та же, что создала для Netflix мультсериал «Sonic Prime». WildBrain работала и над другими проектами стримингового сервиса, включая «Кармен Сандиего», «Джонни Тест», «Шоу Снупи» и «Пожарный Сэм».
Другие подробности о предстоящем проекте пока держатся в секрете.
Шоу должно стать первым сольным телевизионным проектом про Крэша Бандикута. Несколько лет назад анимационным сериалом об этом персонаже занимались Activision и Amazon Studios, но он так и не вышел.
Ранее Крэш Бандикут появлялся в мультсериале «Небесная академия» от Activision Blizzard Studios и TeamTO.
Франшиза Crash Bandicoot появилась в 1996 году как флагманский эксклюзив для первой Sony PlayStation. Ее главный герой ― мутировавший сумчатый грызун Крэш Бандикут. Сперва серия игр включала лишь платформеры, но позже к ним добавились гонки, beat ’em up и кооперативные игры.