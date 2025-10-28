СМИ: Netflix выпустит мультсериал по Crash Bandicoot

Нелли Фуртадо объявила о завершении концертной деятельности
Падчерица и экс-супруга звезды «Папиных дочек» обвинили его в насилии
Студия Ghibli выпустила плюшевые игрушки с героями «Ходячего замка» и «Ведьминой службы доставки»
В 2025 году продажи пива в России снизились почти на 17%
Квентин Тарантино возвращается к актерской карьере в инди-драме «Only What We Carry»
Илон Маск запустил онлайн-энциклопедию Grokipedia, которая работает на базе ИИ
Сиквел «Однажды… в Голливуде» выйдет на Netflix летом 2026 года
Ева Лонгория намерена сыграть с Джорджем Клуни в фильме «Звоните моему агенту»
Энтони Хопкинс признался, что не считает важным ни один из своих фильмов
Эванна Линч снимется в фильме «Лягушка»
Ученые показали, как ведет себя плазма внутри термоядерного реактора
В Китае две женщины попытались провезти через границу 68 черепах, спрятав их под юбками
Ариана Гранде хотела завершить музыкальную карьеру до успеха «Злой»
Албанский ИИ-министр «забеременела» и ожидает 83 «детей»
Умер джазовый музыкант Джек Деджонетт, работавший с Майлзом Дэвисом
В США протестировали ИИ-чат-боты в качестве присяжных на вымышленном суде
Ушла из жизни автор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова
В Москве запустили 8 новых маршрутов электробуса
В Калифорнии арестовали мужчину, который украл наборы LEGO на сумму 6000 долларов
На «Хлебозаводе» пройдет благотворительный фестиваль Woof в поддержку бездомных животных
Тимур Бекмаметов встретился с Хидэо Кодзимой в Токио
Умер шведский актер Бьерн Андресен, которого называли «самым красивым мальчиком XX века»
Каждый пятый горожанин регулярно посещает театры. «Афиша» ― в топ-3 сервисов для покупки билетов
Дмитрий Нагиев, Маш Милаш и Дмитрий Журавлев в трейлере «Елок-12»
Нурлан Сабуров представит в Москве новую программу «Контекст»
Оkko покажет в кинотеатрах первые две серии нового сезона «Волшебного участка»
В Калининградской области добыли самородок янтаря весом более 2 килограмм
Трэп-рэпер T.I. выступит в России в 2026 году

СМИ: Netflix выпустит мультсериал по Crash Bandicoot

Иллюстрация: playstation.com

Netflix работает над анимационным сериалом про Крэша Бандикута ― главного героя одноименной серии игр. Об этом сообщили источники What's on Netflix.

По информации портала, за анимацию отвечает студия WildBrain Studios — та же, что создала для Netflix мультсериал «Sonic Prime». WildBrain работала и над другими проектами стримингового сервиса, включая «Кармен Сандиего», «Джонни Тест», «Шоу Снупи» и «Пожарный Сэм». 

Другие подробности о предстоящем проекте пока держатся в секрете. 

Шоу должно стать первым сольным телевизионным проектом про Крэша Бандикута. Несколько лет назад анимационным сериалом об этом персонаже занимались Activision и Amazon Studios, но он так и не вышел. 

Ранее Крэш Бандикут появлялся в мультсериале «Небесная академия» от Activision Blizzard Studios и TeamTO.

Франшиза Crash Bandicoot появилась в 1996 году как флагманский эксклюзив для первой Sony PlayStation. Ее главный герой ― мутировавший сумчатый грызун Крэш Бандикут. Сперва серия игр включала лишь платформеры, но позже к ним добавились гонки, beat ’em up и кооперативные игры.

