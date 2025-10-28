Нелли Фуртадо объявила о завершении концертной деятельности
Квентин Тарантино возвращается к актерской карьере в инди-драме «Only What We Carry»

Фото: Universal Television

Квентин Тарантино вернется на экраны в самой крупной своей роли за почти 30 лет — со времен «От заката до рассвета». Он присоединился к актерскому составу инди-драмы «Only What We Carry», сообщает Deadline.

Тарантино появлялся в камео в большинстве своих фильмов, в том числе в «Однажды в… Голливуде» 2019 года. В сериале 2022 года «На взводе: Битва за Uber» он исполнил роль рассказчика. Источник Deadline сообщает, что принять участие в «Only What We Carry» «предложили [Тарантино] через его агента, потому что он идеально подходил на эту роль».

Сюжет разворачивается вокруг Джулиана Джонса (Саймон Пегг), чья бывшая ученица Шарлотта Левант (София Бутелла) возвращается на побережье Нормандии, где ей придется столкнуться с призраками прошлого. Неожиданный визит старого друга Джулиана — Джона Перси (Квентин Тарантино) — всколыхивает давно похороненные тайны.

Режиссером выступил Джейми Адамс, известный зрителю по мелодраме «Сама любовь» с Хейли Беннетт и Сэмом Райли. Помимо Пегга, Бутеллы и Тарантино в фильме появятся Шарлотта Генсбур («Нимфоманка»), Лиам Хеллман («Ибица») и певица Lizzy McApline.

Недавно стало известно, что «Приключения Клиффа Бута» — сиквел «Однажды в… Голливуде» по сценарию Квентина Тарантино — выйдет на Netflix летом 2026 года. Режиссером станет Дэвид Финчер.

