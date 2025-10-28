Нелли Фуртадо объявила о завершении концертной деятельности
Илон Маск запустил онлайн-энциклопедию Grokipedia, которая работает на базе ИИ

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Илон Маск запустил аналог «Википедии» ― онлайн-энциклопедию Grokipedia, которая работает на базе ИИ-модели Grok.

Сейчас сайт работает в версии 0.1. На его главной странице есть лишь одна строка, в которую можно ввести запрос. Пока в сервисе доступны лишь англоязычные статьи, в которых нет картинок и видео ― лишь текст и таблицы. В конце каждого материала есть ссылки на источники, а вначале ― информация о том, когда в последний раз Grok проводил проверку фактов. 

Согласно главной странице ресурса, на нем сейчас доступно 885 тыс. статей. Для сравнения, в англоязычной «Википедии» насчитывается более 7 млн материалов, а если брать все языки ― то свыше 65 млн.

Маск заявил, что Grokipedia в версии 1.0 будет в десять раз лучше, чем 0.1, однако уже сейчас ресурс, по его мнению, превосходит «Википедию».

«Grok создал около миллиона статей, задействовав большое количество вычислительных ресурсов. Вы сможете попросить Grok добавить, изменить или удалить статьи — и он либо выполнит действие, либо объяснит, почему не будет этого делать», ― отметил Маск.

«Цель Grok и сайта Grokipedia.com — истина, полная истина и ничего, кроме истины. Мы никогда не будем идеальны, но, несмотря на это, будем стремиться к этой цели», ― добавил он. 

Как отмечает The WashingtonPost, страница самого Маска в Grokipedia гораздо более хвалебна, чем статья о предпринимателе в «Википедии». 

Илон Маск, некогда восхищавшийся «Википедией», в последние годы обвинял ее в продвижении либеральных взглядов. В сентябре 2025 года он анонсировал Grokipedia, которая, по его словам, должна быть политически непредвзята. 

