Илон Маск запустил онлайн-энциклопедию Grokipedia, которая работает на базе ИИ

Сейчас сайт работает в версии 0.1. На его главной странице есть лишь одна строка, в которую можно ввести запрос. Пока в сервисе доступны лишь англоязычные статьи, в которых нет картинок и видео ― лишь текст и таблицы. В конце каждого материала есть ссылки на источники, а вначале ― информация о том, когда в последний раз Grok проводил проверку фактов.