Джон Карпентер о том, чем ему не понравилась «Субстанция»: «Всем»

Нелли Фуртадо объявила о завершении концертной деятельности
Квентин Тарантино возвращается к актерской карьере в инди-драме «Only What We Carry»
Илон Маск запустил онлайн-энциклопедию Grokipedia, которая работает на базе ИИ
Сиквел «Однажды в… Голливуде» выйдет на Netflix летом 2026 года
Ева Лонгория намерена сыграть с Джорджем Клуни в фильме «Звоните моему агенту»
Энтони Хопкинс признался, что не считает важным ни один из своих фильмов
Эванна Линч снимется в фильме «Лягушка»
Ученые показали, как ведет себя плазма внутри термоядерного реактора
В Китае две женщины попытались провезти через границу 68 черепах, спрятав их под юбками
Ариана Гранде хотела завершить музыкальную карьеру до успеха «Злой»
Албанский ИИ-министр «забеременела» и ожидает 83 «детей»
Умер джазовый музыкант Джек Деджонетт, работавший с Майлзом Дэвисом
В США протестировали ИИ-чат-боты в качестве присяжных на вымышленном суде
Ушла из жизни автор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова
В Москве запустили 8 новых маршрутов электробуса
В Калифорнии арестовали мужчину, который украл наборы LEGO на сумму 6000 долларов
На «Хлебозаводе» пройдет благотворительный фестиваль Woof в поддержку бездомных животных
Тимур Бекмаметов встретился с Хидэо Кодзимой в Токио
Умер шведский актер Бьерн Андресен, которого называли «самым красивым мальчиком XX века»
Исследование: каждый пятый горожанин стал регулярно посещать театры
Дмитрий Нагиев, Маш Милаш и Дмитрий Журавлев в трейлере «Елок-12»
Нурлан Сабуров представит в Москве новую программу «Контекст»
Оkko покажет в кинотеатрах первые две серии нового сезона «Волшебного участка»
В Калининградской области добыли самородок янтаря весом более 2 килограмм
Трэп-рэпер T.I. выступит в России в 2026 году
«Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо появится в «цифре» 25 ноября
Тома Бангальтер из Daft Punk неожиданно сыграл диджей-сет вместе с Fred Again в Париже
В небе над Московской областью заметили яркий светящийся объект

Джон Карпентер о том, чем ему не понравилась «Субстанция»: «Всем»

Фото: «Вольга»

Режиссеру культовых хоррор-фильмов «Нечто» и «Хэллоуин» Джону Карпентеру не понравилась «Субстанция» Корали Фаржа. Об этом он рассказал в интервью на Fan Expo в Филадельфии.

Карпентер спросил ведущую интервью, понравилась ли ей «Субстанция», та ответила, что да. «Правда? Ну ладно. А мне — нет», — ответил Карпентер. На уточняющий вопрос о том, что именно ему не понравилось, Карпентер ответил кратко: «Что мне понравилось в „Субстанции“? Ничего». И на повторный вопрос: «Все».

Видео: Fanexpohq

Сама создательница «Субстанции» Корали Фаржа неоднократно называла Карпентера одним из своих главных вдохновителей: «Есть Дэвид Кроненберг, есть Джон Карпентер <…> Когда я пишу, я открыта для оммажей режиссерам, которых я люблю и которыми восхищаюсь». В другом интервью она рассказывала о фильме «Нечто» как об изменившем ее жизнь.

В недавнем интервью исполнительница одной из двух главных ролей в «Субстанции» Маргарет Куолли поделилась, что со съемками в фильме «попала в эпицентр бури. Это была встреча со всем своим багажом, багажом моей мамы, травмами поколений». Актрисе было непросто играть идеализированную юную гиперфеминную героиню. «Никто же не воспринимает себя так», — сказала Куолли.

Расскажите друзьям