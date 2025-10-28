Джон Карпентер о том, чем ему не понравилась «Субстанция»: «Всем»

Режиссеру культовых хоррор-фильмов «Нечто» и «Хэллоуин» Джону Карпентеру не понравилась «Субстанция» Корали Фаржа. Об этом он рассказал в интервью на Fan Expo в Филадельфии.
Карпентер спросил ведущую интервью, понравилась ли ей «Субстанция», та ответила, что да. «Правда? Ну ладно. А мне — нет», — ответил Карпентер. На уточняющий вопрос о том, что именно ему не понравилось, Карпентер ответил кратко: «Что мне понравилось в „Субстанции“? Ничего». И на повторный вопрос: «Все».
Сама создательница «Субстанции» Корали Фаржа неоднократно называла Карпентера одним из своих главных вдохновителей: «Есть Дэвид Кроненберг, есть Джон Карпентер <…> Когда я пишу, я открыта для оммажей режиссерам, которых я люблю и которыми восхищаюсь». В другом интервью она рассказывала о фильме «Нечто» как об изменившем ее жизнь.
В недавнем интервью исполнительница одной из двух главных ролей в «Субстанции» Маргарет Куолли поделилась, что со съемками в фильме «попала в эпицентр бури. Это была встреча со всем своим багажом, багажом моей мамы, травмами поколений». Актрисе было непросто играть идеализированную юную гиперфеминную героиню. «Никто же не воспринимает себя так», — сказала Куолли.