Сиквел «Однажды в… Голливуде» выйдет на Netflix летом 2026 года

Премьера фильма «Приключения Клиффа Бута», сиквела «Однажды в… Голливуде», запланирована на лето 2026 года, сообщает Variety. Режиссером проекта выступит Дэвид Финчер, сценарий написал Квентин Тарантино.
Брэд Питт вернется к роли каскадера Клиффа Бута, которая принесла ему «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и другие награды за лучшую мужскую роль второго плана. Действие сиквела развернется в 1977 году, спустя 8 лет после событий оригинального фильма. Судя по фото со съемочной площадки, его герой обзавелся усами.
Съемки проходят в Лос-Анджелесе, в частности в районе Хайленд Парк, в котором находится кинотеатр Highland Theater. На первых фотографиях вокруг кинотеатра можно увидеть декорации в стиле 1970-х — витрины магазинов с электроникой, бутики, салоны красоты.
Оператором картины выступит Эрик Мессершмидт, известный со сотрудничеству с Финчером в «Манке», «Убийце» и «Охотнике за разумом». «Приключения Клиффа Бута» станут третьим фильмом Финчера для Netflix.
Недавно после мирового успеха фильма «F1» с Брэдом Питтом в главной роли компания Appleподписала контракт с «Формулой-1» на эксклюзивную трансляцию чемпионата в США. Соглашение рассчитано на пять лет.