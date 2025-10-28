Нелли Фуртадо объявила о завершении концертной деятельности
Сиквел «Однажды в… Голливуде» выйдет на Netflix летом 2026 года

Фото: Columbia Pictures

Премьера фильма «Приключения Клиффа Бута», сиквела «Однажды в… Голливуде», запланирована на лето 2026 года, сообщает Variety. Режиссером проекта выступит Дэвид Финчер, сценарий написал Квентин Тарантино.

Брэд Питт вернется к роли каскадера Клиффа Бута, которая принесла ему «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и другие награды за лучшую мужскую роль второго плана. Действие сиквела развернется в 1977 году, спустя 8 лет после событий оригинального фильма. Судя по фото со съемочной площадки, его герой обзавелся усами.

Съемки проходят в Лос-Анджелесе, в частности в районе Хайленд Парк, в котором находится кинотеатр Highland Theater. На первых фотографиях вокруг кинотеатра можно увидеть декорации в стиле 1970-х — витрины магазинов с электроникой, бутики, салоны красоты.

Оператором картины выступит Эрик Мессершмидт, известный со сотрудничеству с Финчером в «Манке», «Убийце» и «Охотнике за разумом». «Приключения Клиффа Бута» станут третьим фильмом Финчера для Netflix.

Недавно после мирового успеха фильма «F1» с Брэдом Питтом в главной роли компания Appleподписала контракт с «Формулой-1» на эксклюзивную трансляцию чемпионата в США. Соглашение рассчитано на пять лет.

