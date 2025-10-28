Сиквел «Однажды в… Голливуде» выйдет на Netflix летом 2026 года

Брэд Питт вернется к роли каскадера Клиффа Бута, которая принесла ему «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и другие награды за лучшую мужскую роль второго плана. Действие сиквела развернется в 1977 году, спустя 8 лет после событий оригинального фильма. Судя по фото со съемочной площадки, его герой обзавелся усами.