Канадская певица Нелли Фуртадо объявила о завершении концертной деятельности. Артистка больше не хочет выходить на сцену, поскольку намерена сосредоточиться на других «творческих и личных начинаниях».
Фуртадо сделала заявление о завершении артистической карьеры в день 25-летия выхода ее дебютного альбома «Whoa, Nelly!». Певица вспомнила, как готовилась к своему первому концерту в качестве профессиональной артистки в возрасте 20 лет.
«25 лет спустя моя музыка достигла целого нового поколения поклонников, и я не могла бы быть счастливее насчет этого. <…> Я не могла и предположить, что будет так много новых способов открыть „старую“ музыку в 2025-м», — написала она в соцсетях.
Фуртадо призналась, что видеть людей, который заново открыли ее музыку в последние годы, было «сюрреалистично и радостно». «Было так весело воспользоваться этой возможностью и снова выйти на сцену», — поделилась Нелли.
Певица добавила, что этот опыт позволил ее вновь испытать «истинную продолжающуюся силу хорошей музыки» и «заставил по-настоящему поверить в магию». Несмотря на это, Фуртадо хочет покончить с выступлениями.
«Я получала громное удовольствие от своей карьеры, и мне по-прежнему нравится писать музыку, ведь я всегда рассматривала это как хобби, которое мне посчастливилось превратить в карьеру. Я всегда буду автором песен», — подчеркнула она.
Нелли Фуртадо — успешная поп-певица, чей пик славы пришелся на 00-е. Артистка стала обладательницей «Грэмми» и выступала на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году. Среди ее главных хитов — «I’m Like A Bird», «Say It Right», «Give It to Me», «Promiscuous», «All Good Things (Come to an End)».
Такие артистки как Лорд и Дуа Липа признавались, что Фуртадо вдохновляла их в творчестве. Всего в ее дискографии — семь студийных альбомов, последний их которых «7» вышел в сентябре 2024 года. Он получил положительные отзывы критиков.
Некоторые поклонники певицы считают, что она решила перестать выходить на сцену из-за фэтшейминга. Несколько лет назад Фуртадо прибавила в весе и подверглась нападкам в соцсетях из-за этого. Она признавалась, что не может открыть уведомления без того, чтобы не увидить оскорбления в свой адрес.