Ева Лонгория намерена сыграть с Джорджем Клуни в фильме «Звоните своему агенту»

Американская актриса Ева Лонгория, известная по сериалу «Отчаянные домохозяйки», ведет переговоры об участии в фильме «Звоните своему агенту». В нем также снимется Джордж Клуни («Одиннадцать друзей Оушена»), сообщил Variety.
Картина будет основана на французском сериале, ее спродюсирует компания Mediawan через принадлежашие ей Mon Voisin Productions и Mother Production. Ленту выпустит Netflix.
Стриминговый сервис пока не подтвердил участие Лонгории в ленте. Однако в актерский состав фильма уже вошли Лоран Лафитт («Граф Монте-Кристо»), Летиция Каста («Согласие») и Венсан Макейн («Ирма Веп»).
В картине ожидается участие звезд французского шоу, удостоенного премии «Эмми». Среди них — Камилла Коттен, Лор Калами, Грегори Монтель, Тибо де Монталамбер, Николя Мори, Фанни Сидни, Лилиан Ровер, Офелия Колб и Энн Маривен.
Сериал завершился в 2020 году после четырех сезонов. Его дейстие разворачивалось в агентстве талантов ASK и вращалось вокруг агента по поиску артистов Андреи Мартель в исполнении Коттен. В финале шоу героиня ушла из индустрии, посвятив себя семье.
Сценаристом полнометражного продолжения станет автор сериала Фанни Эрреро. События ленты развернутся спустя пять лет после завершения шоу, когда Андреа решит вернуться к работе, в этот раз в роли начинающего режиссера.
«Когда она теряет свою главную актрису всего за несколько дней до начала съемок, ей приходится снова собрать свою старую команду, пробуждая старые дружеские отношения — и соперничество», — говорится в синопсисе.