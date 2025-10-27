Ева Лонгория намерена сыграть с Джорджем Клуни в фильме «Звоните своему агенту»

Сериал завершился в 2020 году после четырех сезонов. Его дейстие разворачивалось в агентстве талантов ASK и вращалось вокруг агента по поиску артистов Андреи Мартель в исполнении Коттен. В финале шоу героиня ушла из индустрии, посвятив себя семье.