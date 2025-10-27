Ученые показали, как ведет себя плазма внутри термоядерного реактора
Энтони Хопкинс признался, что не считает важным ни один из своих фильмов

Кадр: BBC Films

Британский актер Энтони Хопкинс признался в интервью New York Times, что не считает важным ни один из своих фильмов.

Собственную профессию артист назвал «развлечением». Хопкинс отметил, что ему удалось поучаствовать в некоторых хороших картинах, но он не хотел бы называть их важными, ведь он — «просто механик, который приходит и знает свои строчки».

Видео: nytimes

«Они были хороши, но меня спрашивали: „Как тебе удалось сыграть дворецкого в ‚На исходе дня‘?“. Я отвечал: „Ну, я был очень тихим, очень неподвижным и ходил бесшумно“. „Как ты сыграл Ганнибала Лектера?“ Ну, я сыграл полную противоположность тому, что обещали. <…> Это легко», — сказал актер.

Хопкинг добавил, что никогда не думает о своем наследии. «Единственный смысл [жизни], который я могу ей придать, в том, что все, чего я искал и к чему стремился, нашло меня. Я не нашел. Оно само пришло ко мне», — подчеркнул он.

Энтони Хопкинс исполнилось 87 лет в декабре 2024 года. Он — двукратный лауреат премии «Оскар» за фильмы «Молчание ягнят» и «Отец». Актер также известен по ролям в таких картинах как «Человек-слон», «Чаплин», «Страна теней», «Легенды осени», «Амстад», «Никсон», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Доказательство», «Хичкок», «Два Папы».

