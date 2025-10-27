Эванна Линч снимется в фильме «Лягушка»

Проект станет дебютной работой творческого дуэта Ребекки Крукшенк и Софи Кинг, которые объединили усилия с Паулой МакГанн из FAF Films и Rope Ladder Fiction. В актерский состав войдут Лора Уитмор и Дэвид Мумени из «Бриджертонов». Также в ленте сыграют Мэриан Маклафлин и Нил Д’Суза.