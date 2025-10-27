Эванна Линч снимется в фильме «Лягушка»

Звезда кинофраншизы «Гарри Поттер» Эванна Линч снимется в короткометражном фильме «Лягушка». Об этом сообщил Deadline.
Проект станет дебютной работой творческого дуэта Ребекки Крукшенк и Софи Кинг, которые объединили усилия с Паулой МакГанн из FAF Films и Rope Ladder Fiction. В актерский состав войдут Лора Уитмор и Дэвид Мумени из «Бриджертонов». Также в ленте сыграют Мэриан Маклафлин и Нил Д’Суза.
Сюжет фильма разворачивается вокруг Кори (Уитмор), которая отчаянно зачать ребенка после нескольких неудачных попыток ЭКО. Ее шансы на материнство ограничивают строгие правила, основанные на почтовом индексе.
Сестра героини Бри — увлеченная ученая, занимающаяся сохранением лягушек вида Xenopus. Девушка категорически не хочет заводить детей. Но в судьбе сестер происходит неожиданный поворот.
Когда Бри отказывают в финансировании исследований, она находит способ помочь и своей работе, и сестре. Девушки, как выясняется, нуждаются друг в друге для достижения своих целей. Роль Кори в фильме исполнит Уитмор, роль Бри достанется Линч.
Будущий фильм описывают как «любовное послание природе и семье, какой бы она ни была». Когда он выйдет на экраны, пока неясно.