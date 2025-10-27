Ученые показали, как ведет себя плазма внутри термоядерного реактора
В Китае две женщины попытались провезти через границу 68 черепах, спрятав их под юбками

В порту Вэньцзиньду недалеко от Гонконга задержали двух женщин, которые спрятали под юбками 68 черепах. Об этом написал The Mirror US.

Женщины хотели перевезти через границу Китая пресмыкающихся. Но сотрудники таможни обратили внимание на то, что они ходили «неуклюжими шагами». Оказалось, что путешественницы примотали к ногам животных с помощью колготок.

Под юбкой одной женщины обнаружили 39 живых черепашек рода Geochelone, под юбкой второй — еще 29. Власти Китая подтвердили, что эти черепахи не живут в стране и классифицируются как иностранный дикий вид.

Обеих нарушительниц немедленно арестовали. Их делом в настоящее время занимается Бюро по борьбе с контрабандой.

Представители таможни напомнили, что ввоз зарубежных животных в Китай запрещен. «Вы обязаны задекларировать их в соответствии с китайским законодательством. Скорее всего, они будут конфискованы», — отметили там.
 

