Ученые показали, как ведет себя плазма внутри термоядерного реактора

ST40 ― самый мощный в мире сферический токамак. В будущем такие установки планируют использовать для термоядерного синтеза в энергетических установках. В 2022 году Tokamak Energy заявила, что ей удалось достичь в ST40 температуры плазмы в 100 млн градусов Цельсия — это пороговое значение, необходимое для коммеческой термоядерной энергетики. Однако пока установка не способна поддерживать устойчивую реакцию, которая нужна для выделения энергии в промышленных масштабах.