Ариана Гранде хотела завершить музыкальную карьеру до успеха «Злой»

Американская певица и актриса Ариана Гранде призналась в подкасте Shut Up Evan, что чуть было не завершила музыкальную карьеру. До начала съемок мюзикла «Злая» она думала, что больше не будет записывать треки.
По словам Гранде, она приняла решение покончить с музыкой. «Когда я уезжала в Лондон, я не думала, что когда-нибудь снова запишу альбом. Это был мой секрет, но я не думала раскрывать его», — отметила она.
Артистка добавила, что работа над «Злой» помогла ей пересмотреть решение. Перевоплощение в уверенную волшебницу Глинду вселило в Гранде новое вдохновение и силы.
«У нее была связь со своим внутренним миром, которую, как мне кажется, я отчасти утратила из-за травмы», — поделилась певица, подчеркнув, что многому научилась у своей героини.
В результате Гранде вернулась в звукозаписывающую студию. Она создала альбом «Eternal Sunshine». Теперь артистка намерена отправиться в мировой тур в поддержку новой пластинки. Правда после этого Гранде вновь возьмет паузу в музыкальной жизни.
В данный момент Гранде готовится к релизу продолжения «Злой». Девушка планирует сняться в четвертом фильме серии «Знакомство с родителями» и озвучить мультфильм «Места, куда ты пойдешь» по книге Доктора Сьюза.