Албанский ИИ-министр «забеременела» и ожидает 83 «детей»

Иллюстрация: Albanian Government Council of Ministers

Во время конференции «Берлинский глобальный диалог» премьер-министр Албании Эди Рама пошутил, что их первая ИИ-чиновница «беремена».  

Это произошло после того, как сама ИИ-министр Диелла выступила на конференции. В своей речи она назвала Раму «визионером». Модератор, обращаясь к Раме, заметил: «Вы, похоже, хорошо научили ее вас хвалить».

На это албанский премьер ответил: «Ну, она ведь моя дочь — и очень верна своему отцу». Затем Рама продолжил: «Впервые могу сообщить, что Диелла беременна и ожидает 83 детей. Каждый из них будет прикреплен к члену нашего парламента и станет для него ассистентом, который будет присутствовать на парламентских заседаниях».

Помимо этого, новые ИИ-ассистенты будут фиксировать происходящее в парламенте и информировать законодателей о пропущенных обсуждениях и событиях.

О создании первого министра на базе искусственного интеллекта Рама сообщил в сентябре. Диелла уже используется на платформе с госуслугами e-Albania, а вскоре ей передадут решения по государственным тендерам, чтобы сделать систему свободной от коррупции. 

