Умер джазовый музыкант Джек Деджонетт, работавший с Майлзом Дэвисом

Умер джазовый музыкант Джек Деджонетт, работавший ударником у Майлса Дэвиса. Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на звукозаписывающую компанию ECM и личного помощника артиста.
По информации последнего, Деджонетт скончался в возрасте 83 лет от сердечной недостаточности. Где пройдет прощание с ним и где он будет похоронен, пока не уточняется.
Деджонетт считается одним из величайших джазовых барабанщиков мира. Он родился в 1942 году в Чикаго и играл на фортепиано и ударных с детства. Он исполнял ду-воп, а затем увлекся джазом.
С конца 50-х у артиста было собственное трио. На протяжении карьеры Деджонетт играл с Sun Ra и Arkestra, Мухалом Ричардом Абрамсом и Роско Митчеллом, Фредди Хаббардом и Джеки Маклином, Сонни Роллинзом, Чарльзом Ллойдом, Китом Джарреттом и Биллти Эвансом.
Вместе с Майлзом Дэвисом музыкант записал культовые фьюжн-композиции, включая альбом «Live-Evil». В 1971 года Деджонетт расстался с Дэвисом, поскольку ему «хотелось играть немного свободнее». Собственный дебютный альбом он выпустил еще в 1968 году.
С 1973 году Деджонетт сотрудничал с ECM, он был участником групп Compost, Gateway и New Directions, а также работал на лейбле вместе с Яном Гарбареком и Пэтом Метени. Он стал постоянным коллаборатором Сонни Роллинса, а позднее вошел в квартет Вадады Лео Смита и появился в «Blues Brothers 2000».
Деджонетт получил премию «Грэмми» дважды. Его также удостоили звания мастера джаза Национального фонда искусств.