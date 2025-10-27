Албанский ИИ-министр «забеременела» и ожидает 83 «детей»
Ариана Гранде хотела завершить музыкальную карьеру до успеха «Злой»
В США протестировали ИИ-чат-боты в качестве присяжных на вымышленном суде
Ушла из жизни автор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова
В Москве запустили 8 новых маршрутов электробуса
В Калифорнии арестовали мужчину, который украл наборы LEGO на сумму 6000 долларов
На «Хлебозаводе» пройдет благотворительный фестиваль Woof в поддержку бездомных животных
Тимур Бекмаметов встретился с Хидэо Кодзимой в Токио
Умер шведский актер Бьерн Андресен, которого называли «самым красивым мальчиком XX века»
Исследование: каждый пятый горожанин стал регулярно посещать театры
Дмитрий Нагиев, Маш Милаш и Дмитрий Журавлев в трейлере «Елок-12»
Нурлан Сабуров представит в Москве новую программу «Контекст»
Оkko покажет в кинотеатрах первые две серии нового сезона «Волшебного участка»
В Калининградской области добыли самородок янтаря весом более 2 килограмм
Трэп-рэпер T.I. выступит в России в 2026 году
«Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо появится в «цифре» 25 ноября
Тома Бангальтер из Daft Punk неожиданно сыграл диджей-сет вместе с Fred Again в Париже
В небе над Московской областью заметили яркий светящийся объект
Time выпустил новую обложку с Дональдом Трампом после критики
The Times: исследователи нашли первое опубликованное произведение Агаты Кристи
Энтони Хопкинс рассказал, что помогло ему 50 лет назад бросить пить
В России запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью
OpenAI разработает генеративную музыкальную модель
Наталия Орейро в трейлере новогодней комедии «Письмо Деду Морозу»
Производитель «Ягодного лукошка» отсудил 400 тыс. рублей у конкурента
Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тыс. рублей
Том Йорк заявил, что Radiohead больше никогда не будут играть в Израиле
Рене Рапп приостановила тур «Bite Me» из‑за болезни

Умер джазовый музыкант Джек Деджонетт, работавший с Майлзом Дэвисом

Фото: Mathew Imaging /Getty Images

Умер джазовый музыкант Джек Деджонетт, работавший ударником у Майлса Дэвиса. Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на звукозаписывающую компанию ECM и личного помощника артиста.

По информации последнего, Деджонетт скончался в возрасте 83 лет от сердечной недостаточности. Где пройдет прощание с ним и где он будет похоронен, пока не уточняется.

Деджонетт считается одним из величайших джазовых барабанщиков мира. Он родился в 1942 году в Чикаго и играл на фортепиано и ударных с детства. Он исполнял ду-воп, а затем увлекся джазом.

С конца 50-х у артиста было собственное трио. На протяжении карьеры Деджонетт играл с Sun Ra и Arkestra, Мухалом Ричардом Абрамсом и Роско Митчеллом, Фредди Хаббардом и Джеки Маклином, Сонни Роллинзом, Чарльзом Ллойдом, Китом Джарреттом и Биллти Эвансом.

Вместе с Майлзом Дэвисом музыкант записал культовые фьюжн-композиции, включая альбом «Live-Evil». В 1971 года Деджонетт расстался с Дэвисом, поскольку ему «хотелось играть немного свободнее». Собственный дебютный альбом он выпустил еще в 1968 году.

С 1973 году Деджонетт сотрудничал с ECM, он был участником групп Compost, Gateway и New Directions, а также работал на лейбле вместе с Яном Гарбареком и Пэтом Метени. Он стал постоянным коллаборатором Сонни Роллинса, а позднее вошел в квартет Вадады Лео Смита и появился в «Blues Brothers 2000».

Деджонетт получил премию «Грэмми» дважды. Его также удостоили звания мастера джаза Национального фонда искусств.

Расскажите друзьям