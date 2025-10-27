Албанский ИИ-министр «забеременела» и ожидает 83 «детей»
Ариана Гранде хотела завершить музыкальную карьеру до успеха «Злой»
Умер джазовый музыкант Джек Деджонетт, работавший с Майлзом Дэвисом
В США протестировали ИИ-чат-боты в качестве присяжных на вымышленном суде
Ушла из жизни автор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова
В Москве запустили 8 новых маршрутов электробуса
В Калифорнии арестовали мужчину, который украл наборы LEGO на сумму 6000 долларов
Тимур Бекмаметов встретился с Хидэо Кодзимой в Токио
Умер шведский актер Бьерн Андресен, которого называли «самым красивым мальчиком XX века»
Исследование: каждый пятый горожанин стал регулярно посещать театры
Дмитрий Нагиев, Маш Милаш и Дмитрий Журавлев в трейлере «Елок-12»
Нурлан Сабуров представит в Москве новую программу «Контекст»
Оkko покажет в кинотеатрах первые две серии нового сезона «Волшебного участка»
В Калининградской области добыли самородок янтаря весом более 2 килограмм
Трэп-рэпер T.I. выступит в России в 2026 году
«Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо появится в «цифре» 25 ноября
Тома Бангальтер из Daft Punk неожиданно сыграл диджей-сет вместе с Fred Again в Париже
В небе над Московской областью заметили яркий светящийся объект
Time выпустил новую обложку с Дональдом Трампом после критики
The Times: исследователи нашли первое опубликованное произведение Агаты Кристи
Энтони Хопкинс рассказал, что помогло ему 50 лет назад бросить пить
В России запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью
OpenAI разработает генеративную музыкальную модель
Наталия Орейро в трейлере новогодней комедии «Письмо Деду Морозу»
Производитель «Ягодного лукошка» отсудил 400 тыс. рублей у конкурента
Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тыс. рублей
Том Йорк заявил, что Radiohead больше никогда не будут играть в Израиле
Рене Рапп приостановила тур «Bite Me» из‑за болезни

На «Хлебозаводе» пройдет благотворительный фестиваль Woof в поддержку бездомных животных

На территории «Хлебозавода» в Москве 2 и 3 ноября пройдет благотворительный фестиваль Woof, который призван помочь бездомным животным. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

В фестивале поучаствуют 300 собак и кошек из приютов. Все питомцы здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта. Животных можно забрать прямо с выставки после подписания договора ответственного содержания.

Гостей Woof также будут ждать благотворительный маркет и фотозона, творческие мастер-классы и викторины для детей. Хозяева кошек и собак смогут получить консультации специалистов по уходу и воспитанию животных.

Желающие смогут передать помощь для приютов: на фестивале будет работать пункт сбора корма, консервов, лакомств, амуниции, пледов и лекарств. Кроме того, среди посетителей фестиваля разыграют призы от партнеров: Центра изучения питания и благополучия животных, проекта «Пойдем домой» и бренда Amigo.

«Согласно нашей статистике, люди все чаще берут питомцев из приютов: 3% кошек и 5% собак по всей стране встретили новых хозяев именно там. И большую роль в росте популярности такого способа найти друга играют инициативы, подобные Woof. Этот фестиваль помогает познакомить людей с кошками и собаками из приютов и наглядно показать, насколько они любящие и преданные животные», — поделилась доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко.

Вход на фестиваль будет бесплатным и доступным для гостей любого возраста. Посетить Woof можно с 11.00 до 19.00.

Расскажите друзьям