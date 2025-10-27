На «Хлебозаводе» пройдет благотворительный фестиваль Woof в поддержку бездомных животных

На территории «Хлебозавода» в Москве 2 и 3 ноября пройдет благотворительный фестиваль Woof, который призван помочь бездомным животным. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.
В фестивале поучаствуют 300 собак и кошек из приютов. Все питомцы здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта. Животных можно забрать прямо с выставки после подписания договора ответственного содержания.
Гостей Woof также будут ждать благотворительный маркет и фотозона, творческие мастер-классы и викторины для детей. Хозяева кошек и собак смогут получить консультации специалистов по уходу и воспитанию животных.
Желающие смогут передать помощь для приютов: на фестивале будет работать пункт сбора корма, консервов, лакомств, амуниции, пледов и лекарств. Кроме того, среди посетителей фестиваля разыграют призы от партнеров: Центра изучения питания и благополучия животных, проекта «Пойдем домой» и бренда Amigo.
«Согласно нашей статистике, люди все чаще берут питомцев из приютов: 3% кошек и 5% собак по всей стране встретили новых хозяев именно там. И большую роль в росте популярности такого способа найти друга играют инициативы, подобные Woof. Этот фестиваль помогает познакомить людей с кошками и собаками из приютов и наглядно показать, насколько они любящие и преданные животные», — поделилась доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко.
Вход на фестиваль будет бесплатным и доступным для гостей любого возраста. Посетить Woof можно с 11.00 до 19.00.