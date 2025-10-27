На «Хлебозаводе» пройдет благотворительный фестиваль Woof в поддержку бездомных животных

«Согласно нашей статистике, люди все чаще берут питомцев из приютов: 3% кошек и 5% собак по всей стране встретили новых хозяев именно там. И большую роль в росте популярности такого способа найти друга играют инициативы, подобные Woof. Этот фестиваль помогает познакомить людей с кошками и собаками из приютов и наглядно показать, насколько они любящие и преданные животные», — поделилась доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко.