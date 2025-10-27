В США протестировали ИИ-чат-боты в качестве присяжных на вымышленном суде

Как отмечает Futurism, хоть ИИ пока официально не применяют в судебных процессах, все три вышеуказанных чат-бота уже использовались юристами в реальных судах. Это нередко приводило к ошибкам, которые обычно становились следствием галлюцинаций ИИ ― алгоритмы выдавали информацию о вымышленных прецедентах как о реальных событиях. За такие оплошности судьи уже не раз наказывали юристов.