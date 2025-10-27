В США протестировали ИИ-чат-боты в качестве присяжных на вымышленном суде

В юридической школе Университета Северной Каролины протестировали чат-боты с ИИ в качестве присяжных на вымышленном судебном процессе. Об этом сообщает издание Futurism.
ИИ-присяжные должны были решить судьбу подростка, которого обвиняют в ограблении. В слушаниях участвовали ChatGPT от OpenAI, Grok от xAI и Claude от Anthropic. Они получали стенограмму слушаний в реальном времени и совещались прямо перед аудиторией. Процесс их работы транслировался на три больших экрана.
Два эксперта, выступившие после заседания, ― профессор права и философ с юридическим образованием ― раскритиковали применение чат-ботов в суде. Зрители отмечали, что ИИ не способен считывать язык тела свидетелей или опираться на человеческий опыт. К тому же известны случаи расовых предубеждений ИИ.
По словам организаторов, учебное мероприятие было задумано, чтобы показать проблемы точности, эффективности и предвзятости при использовании таких технологий.
Как отмечает Futurism, хоть ИИ пока официально не применяют в судебных процессах, все три вышеуказанных чат-бота уже использовались юристами в реальных судах. Это нередко приводило к ошибкам, которые обычно становились следствием галлюцинаций ИИ ― алгоритмы выдавали информацию о вымышленных прецедентах как о реальных событиях. За такие оплошности судьи уже не раз наказывали юристов.
Несмотря на скандалы, технологии на базе ИИ стремительно набирают популярность в сфере правосудия. Согласно опросу Reuters, почти три четверти юристов считают, что ИИ приносит пользу их профессии.