Албанский ИИ-министр «забеременела» и ожидает 83 «детей»
Ариана Гранде хотела завершить музыкальную карьеру до успеха «Злой»
Умер джазовый музыкант Джек Деджонетт, работавший с Майлзом Дэвисом
Ушла из жизни автор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова
В Москве запустили 8 новых маршрутов электробуса
В Калифорнии арестовали мужчину, который украл наборы LEGO на сумму 6000 долларов
На «Хлебозаводе» пройдет благотворительный фестиваль Woof в поддержку бездомных животных
Тимур Бекмаметов встретился с Хидэо Кодзимой в Токио
Умер шведский актер Бьерн Андресен, которого называли «самым красивым мальчиком XX века»
Исследование: каждый пятый горожанин стал регулярно посещать театры
Дмитрий Нагиев, Маш Милаш и Дмитрий Журавлев в трейлере «Елок-12»
Нурлан Сабуров представит в Москве новую программу «Контекст»
Оkko покажет в кинотеатрах первые две серии нового сезона «Волшебного участка»
В Калининградской области добыли самородок янтаря весом более 2 килограмм
Трэп-рэпер T.I. выступит в России в 2026 году
«Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо появится в «цифре» 25 ноября
Тома Бангальтер из Daft Punk неожиданно сыграл диджей-сет вместе с Fred Again в Париже
В небе над Московской областью заметили яркий светящийся объект
Time выпустил новую обложку с Дональдом Трампом после критики
The Times: исследователи нашли первое опубликованное произведение Агаты Кристи
Энтони Хопкинс рассказал, что помогло ему 50 лет назад бросить пить
В России запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью
OpenAI разработает генеративную музыкальную модель
Наталия Орейро в трейлере новогодней комедии «Письмо Деду Морозу»
Производитель «Ягодного лукошка» отсудил 400 тыс. рублей у конкурента
Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тыс. рублей
Том Йорк заявил, что Radiohead больше никогда не будут играть в Израиле
Рене Рапп приостановила тур «Bite Me» из‑за болезни

В США протестировали ИИ-чат-боты в качестве присяжных на вымышленном суде

Фото: David Veksler/Unsplash

В юридической школе Университета Северной Каролины протестировали чат-боты с ИИ в качестве присяжных на вымышленном судебном процессе. Об этом сообщает издание Futurism.

ИИ-присяжные должны были решить судьбу подростка, которого обвиняют в ограблении. В слушаниях участвовали ChatGPT от OpenAI, Grok от xAI и Claude от Anthropic. Они получали стенограмму слушаний в реальном времени и совещались прямо перед аудиторией. Процесс их работы транслировался на три больших экрана. 

Два эксперта, выступившие после заседания, ― профессор права и философ с юридическим образованием ― раскритиковали применение чат-ботов в суде. Зрители отмечали, что ИИ не способен считывать язык тела свидетелей или опираться на человеческий опыт. К тому же известны случаи расовых предубеждений ИИ. 

По словам организаторов, учебное мероприятие было задумано, чтобы показать проблемы точности, эффективности и предвзятости при использовании таких технологий. 

Как отмечает Futurism, хоть ИИ пока официально не применяют в судебных процессах, все три вышеуказанных чат-бота уже использовались юристами в реальных судах. Это нередко приводило к ошибкам, которые обычно становились следствием галлюцинаций ИИ ― алгоритмы выдавали информацию о вымышленных прецедентах как о реальных событиях. За такие оплошности судьи уже не раз наказывали юристов.   

Несмотря на скандалы, технологии на базе ИИ стремительно набирают популярность в сфере правосудия. Согласно опросу Reuters, почти три четверти юристов считают, что ИИ приносит пользу их профессии. 

Расскажите друзьям