Ушла из жизни автор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова

Автор текстов песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова умерла в больнице в Сочи. Ее не стало 25 октября, сообщил ТАСС композитор Дмитрий Прянов.
По его словам, причиной смерти поэтессы стало онкологическое заболевание. Прянов добавил, что тело покойной будет перевезено в Абхазию, где похоронен ее отец.
Севастьянова написала стихи к песням Татьяны Булановой, в числе которых «Я к тебе вернусь», «Скажи, что хочешь», «Папа», «Возвращайтесь, пацаны». Песни на стихи Севастьяновой также исполняли Екатерина Семенова, Марина Девятова, Алмас Багратиони, Сергей Куприк и другие артисты.
В этом году резко выросла популярность Татьяны Булановой. По данным «Яндекс Музыки», ежемесячная аудитория певицы достигла 4,7 млн слушателей, увеличившись в два раза за год.