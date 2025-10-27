Албанский ИИ-министр «забеременела» и ожидает 83 «детей»
Ариана Гранде хотела завершить музыкальную карьеру до успеха «Злой»
Умер джазовый музыкант Джек Деджонетт, работавший с Майлзом Дэвисом
В США протестировали ИИ-чат-боты в качестве присяжных на вымышленном суде
Ушла из жизни автор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова
В Калифорнии арестовали мужчину, который украл наборы LEGO на сумму 6000 долларов
На «Хлебозаводе» пройдет благотворительный фестиваль Woof в поддержку бездомных животных
Тимур Бекмаметов встретился с Хидэо Кодзимой в Токио
Умер шведский актер Бьерн Андресен, которого называли «самым красивым мальчиком XX века»
Исследование: каждый пятый горожанин стал регулярно посещать театры
Дмитрий Нагиев, Маш Милаш и Дмитрий Журавлев в трейлере «Елок-12»
Нурлан Сабуров представит в Москве новую программу «Контекст»
Оkko покажет в кинотеатрах первые две серии нового сезона «Волшебного участка»
В Калининградской области добыли самородок янтаря весом более 2 килограмм
Трэп-рэпер T.I. выступит в России в 2026 году
«Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо появится в «цифре» 25 ноября
Тома Бангальтер из Daft Punk неожиданно сыграл диджей-сет вместе с Fred Again в Париже
В небе над Московской областью заметили яркий светящийся объект
Time выпустил новую обложку с Дональдом Трампом после критики
The Times: исследователи нашли первое опубликованное произведение Агаты Кристи
Энтони Хопкинс рассказал, что помогло ему 50 лет назад бросить пить
В России запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью
OpenAI разработает генеративную музыкальную модель
Наталия Орейро в трейлере новогодней комедии «Письмо Деду Морозу»
Производитель «Ягодного лукошка» отсудил 400 тыс. рублей у конкурента
Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тыс. рублей
Том Йорк заявил, что Radiohead больше никогда не будут играть в Израиле
Рене Рапп приостановила тур «Bite Me» из‑за болезни

В Москве запустили 8 новых маршрутов электробуса

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

В Москве запустили еще 8 электробусных маршрутов, сообщил заммэра Максим Ликсутов. Их число достигло 248, что составляет более 25% маршрутов всего наземного транспорта.

Новые маршруты соединили 18 районов города. Среди них — 477 (МЦД «Окружная» — МЦД «Лианозово»), 524 (МЦД «Окружная» — метро «Марьина Роща»), 238 (МЦД «Окружная» — станция Лосиноостровская), с482 (МЦД «Окружная» — МЦД «Белорусская»), 457 (метро «Владыкино» — МЦК «Балтийская»), т29 (метро «Владыкино» — метро «Динамо»), с543 (метро «Владыкино» — Долгоруковская улица) и 451 (метро «Речной вокзал» — остановка «Улица Рословка»).

На новые маршруты вышли 46 электробусов. В мэрии отметили, что замена одного автобуса электробусом снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.

Согласно заявлению Дептранса, развитие электробусной сети стало возможным благодаря созданию зарядной инфраструктуры и модернизации маршрутной сети.

Первые электробусы появились в Москве в 2018 году. Сейчас в городе работает 2350 таких машин, которые перевозят около 900 тыс. пассажиров в сутки.  

