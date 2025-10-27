В Москве запустили 8 новых маршрутов электробуса

В Москве запустили еще 8 электробусных маршрутов, сообщил заммэра Максим Ликсутов. Их число достигло 248, что составляет более 25% маршрутов всего наземного транспорта.
Новые маршруты соединили 18 районов города. Среди них — 477 (МЦД «Окружная» — МЦД «Лианозово»), 524 (МЦД «Окружная» — метро «Марьина Роща»), 238 (МЦД «Окружная» — станция Лосиноостровская), с482 (МЦД «Окружная» — МЦД «Белорусская»), 457 (метро «Владыкино» — МЦК «Балтийская»), т29 (метро «Владыкино» — метро «Динамо»), с543 (метро «Владыкино» — Долгоруковская улица) и 451 (метро «Речной вокзал» — остановка «Улица Рословка»).
На новые маршруты вышли 46 электробусов. В мэрии отметили, что замена одного автобуса электробусом снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.
Согласно заявлению Дептранса, развитие электробусной сети стало возможным благодаря созданию зарядной инфраструктуры и модернизации маршрутной сети.
Первые электробусы появились в Москве в 2018 году. Сейчас в городе работает 2350 таких машин, которые перевозят около 900 тыс. пассажиров в сутки.