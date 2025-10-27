В Калифорнии арестовали мужчину, который украл наборы LEGO на сумму 6000 долларов

В Калифорнии под арест заключили мужчину, в доме которого нашли десятки тысяч деталей LEGO. Его обвиняют в перепродаже украденных коллекционных наборов. Об этом пишет The New York Times.
В ходе расследования выяснилось, что 39-летний Роберт Лопес и его подельники украли игрушки на сумму свыше 6000 долларов. «Лопес поручал другим людям воровать дорогие наборы LEGO и покупал у них краденое по сниженной цене, чтобы затем перепродать по завышенной стоимости», — говорится в заявлении полиции Санта-Розы.
В жилище Лопеса детективы обнаружили валяющиеся головы статуэток, которые были рассортированы по выражению лица. Вдоль стен стояли ванны и контейнеры, наполненные игрушками. На полу в коридоре лежали новые нераспечатанные наборы LEGO, а на полках в гараже — около 100 собранных мини-фигурок.
Лопеса обвинили в краже и розничной торговле деталями. По закону Калифорнии, жителю США грозит до 3 лет лишения свободы. Сейчас полицейские ищут покупателей и продавцов, у которых были украдены LEGO.
По данным СМИ, комплекты LEGO пользуются популярностью из-за доступности и востребованности на вторичном рынке. Каждый набор стоит от 4,99 до 1000 долларов.
Главный операционный директор семейного магазина игрушек brickLAB Уилл Дженсен отметил, что стоимость некоторых товаров LEGO может расти на 10% в год. «LEGO — это предмет коллекционирования, как бейсбольные карточки, карточки с покемонами или предметы искусства», — добавил он.
LEGO регулярно выпускает новые наборы. Недавно компания анонсировала новый комплект для взрослых — «Тропический аквариум». Модель включает в себя корпус аквариума, разноцветных рыб, подводные растения и кораллы. Набор поступит в продажу 16 ноября.