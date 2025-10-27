В Калифорнии арестовали мужчину, который украл наборы LEGO на сумму 6000 долларов

В ходе расследования выяснилось, что 39-летний Роберт Лопес и его подельники украли игрушки на сумму свыше 6000 долларов. «Лопес поручал другим людям воровать дорогие наборы LEGO и покупал у них краденое по сниженной цене, чтобы затем перепродать по завышенной стоимости», — говорится в заявлении полиции Санта-Розы.