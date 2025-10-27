Тома Бангальтер из Daft Punk неожиданно сыграл диджей-сет вместе с Fred Again в Париже
Тимур Бекмаметов встретился с Хидео Кодзимой в Токио
Умер шведский актер Бьерн Андресен, которого называли «самым красивым мальчиком XX века»
Исследование: каждый пятый горожанин стал регулярно посещать театры
Дмитрий Нагиев, Маш Милаш и Дмитрий Журавлев в трейлере «Елок-12»
Нурлан Сабуров представит в Москве новую программу «Контекст»
Оkko покажет в кинотеатрах первые две серии нового сезона «Волшебного участка»
В Калининградской области добыли самородок янтаря весом более 2 килограмм
Трэп-рэпер T.I. выступит в России в 2026 году
«Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо появится в «цифре» 25 ноября
В небе над Московской областью заметили яркий светящийся объект
Time выпустил новую обложку с Дональдом Трампом после критики
The Times: исследователи нашли первое опубликованное произведение Агаты Кристи
Энтони Хопкинс рассказал, что помогло ему 50 лет назад бросить пить
В России запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью
OpenAI разработает генеративную музыкальную модель
Наталия Орейро в трейлере новогодней комедии «Письмо Деду Морозу»
Производитель «Ягодного лукошка» отсудил 400 тыс. рублей у конкурента
Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тыс. рублей
Том Йорк заявил, что Radiohead больше никогда не будут играть в Израиле
Рене Рапп приостановила тур «Bite Me» из‑за болезни
Межзвездная комета 3I/ATLAS станет видна из Москвы в начале ноября
Джордж Клуни рассказал, как однажды Фрэнк Синатра наорал на него
Стилист Николай Овечкин публично извинился после скандала с Инстасамкой
«ИрАэро» возобновила регулярные рейсы между Россией и Филиппинами
Эмир Кустурица рассказал, что съемки трех фильмов по книгам русских писателей начнутся в 2026 году
В Иерусалиме нашли ассирийскую печать
Врач назвала возраст, когда человек начинает стареть

В Калифорнии арестовали мужчину, который украл наборы LEGO на сумму 6 тыс. долларов

Фото: Книга рекордов Гиннесса

В Калифорнии под арест заключили мужчину, в доме которого нашли десятки тысяч деталей LEGO. Его обвиняют в перепродаже украденных коллекционных наборов. Об этом пишет The New York Times.

В ходе расследования выяснилось, что 39-летний Роберт Лопес и его подельники украл игрушки на сумму свыше 6 тыс. долларов. «Лопес поручал другим людям воровать дорогие наборы LEGO и покупал у них краденое по сниженной цене, чтобы затем перепродать по завышенной стоимости», — говорится в заявлении полиции Санта-Розы.

В жилище Лопеса детективы обнаружили валяющиеся головы статуэток, которые были рассортированы по выражению лица. Вдоль стен стояли ванны и контейнеры, наполненные игрушками. На полу в коридоре лежали новые нераспечатанные наборы LEGO, а на полках в гараже — около 100 собранных мини-фигурок.

Лопеса обвинили в краже и розничной торговле деталями. По закону Калифорнии, жителю США грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас полицейские ищут покупателей и продавцов, у которых были украдены LEGO.

По данным СМИ, комплекты LEGO пользуются популярностью из-за доступности и востребованности на вторичном рынке. Каждый набор стоит от 4,99 до 1 тыс. долларов.

Главный операционный директор семейного магазина игрушек brickLAB Уилл Дженсе отметил, что стоимость некоторых товаров Lego может расти на 10% в год. «Lego — это предмет коллекционирования, как бейсбольные карточки, карточки с покемонами или предметы искусства», — добавил он.

LEGO регулярно выпускает новые наборы. Недавно компания анонсировала новый комплект для взрослых — «Тропический аквариум». Модель включает в себя корпус аквариума, разноцветных рыб, подводные растения и кораллы. Набор поступит в продажу 16 ноября.

Расскажите друзьям