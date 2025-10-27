В Калифорнии арестовали мужчину, который украл наборы LEGO на сумму 6 тыс. долларов

В Калифорнии под арест заключили мужчину, в доме которого нашли десятки тысяч деталей LEGO. Его обвиняют в перепродаже украденных коллекционных наборов. Об этом пишет The New York Times.
В ходе расследования выяснилось, что 39-летний Роберт Лопес и его подельники украл игрушки на сумму свыше 6 тыс. долларов. «Лопес поручал другим людям воровать дорогие наборы LEGO и покупал у них краденое по сниженной цене, чтобы затем перепродать по завышенной стоимости», — говорится в заявлении полиции Санта-Розы.
В жилище Лопеса детективы обнаружили валяющиеся головы статуэток, которые были рассортированы по выражению лица. Вдоль стен стояли ванны и контейнеры, наполненные игрушками. На полу в коридоре лежали новые нераспечатанные наборы LEGO, а на полках в гараже — около 100 собранных мини-фигурок.
Лопеса обвинили в краже и розничной торговле деталями. По закону Калифорнии, жителю США грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас полицейские ищут покупателей и продавцов, у которых были украдены LEGO.
По данным СМИ, комплекты LEGO пользуются популярностью из-за доступности и востребованности на вторичном рынке. Каждый набор стоит от 4,99 до 1 тыс. долларов.
Главный операционный директор семейного магазина игрушек brickLAB Уилл Дженсе отметил, что стоимость некоторых товаров Lego может расти на 10% в год. «Lego — это предмет коллекционирования, как бейсбольные карточки, карточки с покемонами или предметы искусства», — добавил он.
LEGO регулярно выпускает новые наборы. Недавно компания анонсировала новый комплект для взрослых — «Тропический аквариум». Модель включает в себя корпус аквариума, разноцветных рыб, подводные растения и кораллы. Набор поступит в продажу 16 ноября.