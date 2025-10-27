Bloomberg: BTS готовятся выпустить новый альбом и отправиться в тур в следующем году

Кей-поп-группа BTS собирается выпустить в 2026 году первый за шесть лет альбом и отправиться в масштабный мировой тур. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации агентства, участники BTS вместе со своей компанией Hybe работают над пластинкой последние шесть месяцев, а выйти она должна в конце марта 2026-го.
Источники агентства говорят, что после выхода альбома коллектив отправится в первый с 2019 года полноценный тур. Он будет включать 65 концертов по всему миру, из которых свыше 30 придутся на Северную Америку.
В лейбле Big Hit Music, с которым сотрудничают BTS, сказали, что точные даты и детали мирового тура пока окончательно не согласованы. В данный момент ведутся обсуждения.
Все семеро участников BTS приостановили музыкальную карьеру в 2022 году, чтобы пройти военную службу. К концу июня 2025-го все музыканты демобилизовались и пообещали начать работу над новым материалом. В июле коллектив выпустил первый концертный альбом.
ВTS ― лидеры по количеству проданных записей среди всех южнокорейских музыкантов. Группа появилась в 2013 году, а к 2020-2021 годам достигла пика популярности, но тогда мировые гастроли сорвались из-за пандемии.