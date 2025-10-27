Тома Бангальтер из Daft Punk неожиданно сыграл диджей-сет вместе с Fred Again в Париже
Тимур Бекмаметов встретился с Хидео Кодзимой в Токио


Российский режиссер и кинопродюсер Тимур Бекмамбетов посетил офис компании Kojima Productions в Токио и встретился там с ее основателем — геймдизайнером Хидео Кодзимой. Об этом стало известно из соцсетей японского продакшна.

Какова была причина визита Бекмамбетова, неизвестно. Режиссер сфотографировался с Кодзимой и фигурой Людсенса, маскота Kojima Productyions, и оставил свой автограф на стене студии. Он также нарисовал собственный портрет-шарж.

© hideo_kojima_en/X
Подписчики Kojima Productions выразили надежду, что Бекмамбетов и Кодзима работают вместе над каким-нибудь проектом. «Энергия этого сотрудничества — всегда новый уровень», — написал один из комментаторов. 

Другие осудили японского геймдизайнера за общение с российским кинематографистом. Третьи же попросили Кодзиму, чтобы тот «сказал ему снять сиквел фильма „Особо опасен“. 

 Тимур Бекмамбетов — основатель продакшн-компании Bazelevs. Он известен как автор фильмов „Ночной дозор“, „Дневной дозор“, „Особо опасен“, „Елки“, „Президент Линкольн: Охотник на вампиров“. Он также продюсировал такие ленты как „Черная молния“, „Горько!“, „Убрать из друзей“, „Хардкор“, „Уроки фарси“, „Война миров“.

