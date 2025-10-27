Тома Бангальтер из Daft Punk неожиданно сыграл диджей-сет вместе с Fred Again в Париже
Умер шведский актер Бьерн Андресен, которого называли «самым красивым мальчиком XX века»

Фото: Juan Naharro Gimenez/Getty Images

В возрасте 70 лет умер шведский актер и музыкант Бьерн Андресен. Об этом сообщает Dagens Nyheter со ссылкой на режиссера Кристиана Петри.

Андресен дебютировал в кино, исполнив в 15 лет второстепенную роль в фильме Роя Андерссона «Шведская история любви». Всемирную известность актер получил благодаря своей следующей роли ― в картине «Смерть в Венеции» итальянского режиссера Лукино Висконти, вышедшей в 1971 году. 

В этой экранизации романа Томаса Манна Андресен сыграл юношу-аристократа, в которого влюбляется переживающий кризис композитор. Висконти назвал юного актера «самым красивым мальчиком XX века».

Кадр из фильма «Смерть в Венеции»
© Warner Bros.

Позже Андресен периодически снимался в кино, несколько лет проработал в Японии. Он также стал профессиональным музыкантом и выступал с танцевальной группой Sven-Erics.

В 2021 году Кристиан Петри выпустил документальный фильм про Андресона «Самый красивый мальчик в мире». Съемочная группа следила за жизнью Андресона несколько лет. Как рассказывал сам актер, получив известность, он впал в депрессию и пристрастился к алкоголю.

Перед премьерой документальной ленты Андресен раскритиковал отношение Висконти к нему во время съемок «Смерти в Венеции». «Висконти вел себя как хищный капиталист, который не колебался использовать подростка, чтобы продать свой фильм. Если бы я, находясь в нынешней ситуации, увидел, что с кем-то обращаются так, как тогда обращались со мной, я бы что-нибудь предпринял», ― сказал он. 

