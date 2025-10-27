Каждый пятый горожанин регулярно посещает театры. «Афиша» ― в топ-3 сервисов для покупки билетов

Нелли Фуртадо объявила о завершении концертной деятельности
Студия Ghibli выпустила плюшевые игрушки с героями «Ходячего замка» и «Ведьминой службы доставки»
СМИ: Netflix выпустит мультсериал по Crash Bandicoot
В 2025 году продажи пива в России снизились почти на 17%
Квентин Тарантино возвращается к актерской карьере в инди-драме «Only What We Carry»
Илон Маск запустил онлайн-энциклопедию Grokipedia, которая работает на базе ИИ
Сиквел «Однажды… в Голливуде» выйдет на Netflix летом 2026 года
Ева Лонгория намерена сыграть с Джорджем Клуни в фильме «Звоните моему агенту»
Энтони Хопкинс признался, что не считает важным ни один из своих фильмов
Эванна Линч снимется в фильме «Лягушка»
Ученые показали, как ведет себя плазма внутри термоядерного реактора
В Китае две женщины попытались провезти через границу 68 черепах, спрятав их под юбками
Ариана Гранде хотела завершить музыкальную карьеру до успеха «Злой»
Албанский ИИ-министр «забеременела» и ожидает 83 «детей»
Умер джазовый музыкант Джек Деджонетт, работавший с Майлзом Дэвисом
В США протестировали ИИ-чат-боты в качестве присяжных на вымышленном суде
Ушла из жизни автор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова
В Москве запустили 8 новых маршрутов электробуса
В Калифорнии арестовали мужчину, который украл наборы LEGO на сумму 6000 долларов
На «Хлебозаводе» пройдет благотворительный фестиваль Woof в поддержку бездомных животных
Тимур Бекмаметов встретился с Хидэо Кодзимой в Токио
Умер шведский актер Бьерн Андресен, которого называли «самым красивым мальчиком XX века»
Дмитрий Нагиев, Маш Милаш и Дмитрий Журавлев в трейлере «Елок-12»
Нурлан Сабуров представит в Москве новую программу «Контекст»
Оkko покажет в кинотеатрах первые две серии нового сезона «Волшебного участка»
В Калининградской области добыли самородок янтаря весом более 2 килограмм
Трэп-рэпер T.I. выступит в России в 2026 году
«Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо появится в «цифре» 25 ноября

Каждый пятый горожанин регулярно посещает театры. «Афиша» ― в топ-3 сервисов для покупки билетов

Фото: Екатерина Цветкова/МХТ им. Чехова

В третьем квартале 2025 года театры стал регулярно посещать каждый пятый горожанин. Таковы результаты опроса исследовательской компании ICMR (ООО «ГФК-Русь»), они есть у «Афиши Daily».

Онлайн-опрос проводился в июле — сентябре 2025 года. В нем участвовали 7200 человек в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в больших и малых городах России.

По сравнению с тем же периодом 2024 года выросла доля тех, кто посещает театральные постановки хотя бы раз в 2–3 месяца (с 19,5 до 21%). 22,1% горожан ходят на концерты с такой же периодичностью (год назад доля составляла 21,4%). Частота посещения спортивных событий, мюзиклов, оперы и балета не показала значимых изменений год к году.

Общая доля тех, кто регулярно (раз в 2–3 месяца) посещает хотя бы одно из таких развлекательных мероприятий, выросла с 52,7 до 54% год к году. На все развлечения жители городов чаще покупают билеты онлайн (на сайте самого организатора или сервисе-агрегаторе), чем в офлайн-кассах. 

Самым популярным сервисом остается «Яндекс Афиша». «Афиша» занимает второе место. Следом идут Kassir.ru, «Т-Банк Афиша» и Kassy.ru. 

Недавно ВЦИОМ выяснил, что театралы-москвичи ходят на постановки в среднем 4,6 раза за год. При этом частота посещений увеличивается с возрастом: если респонденты 18–34 лет бывают в театре 3,5 раза в год, то люди старше 60 лет — 5,4 раза. Более того, за последний год 90% жителей столицы посетили хотя бы одно культурное мероприятие или учреждение. При этом самым популярным видом досуга остаются музеи и выставки: за год в них побывал каждый второй москвич (55%). 

