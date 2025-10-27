Каждый пятый горожанин регулярно посещает театры. «Афиша» ― в топ-3 сервисов для покупки билетов

Недавно ВЦИОМ выяснил, что театралы-москвичи ходят на постановки в среднем 4,6 раза за год. При этом частота посещений увеличивается с возрастом: если респонденты 18–34 лет бывают в театре 3,5 раза в год, то люди старше 60 лет — 5,4 раза. Более того, за последний год 90% жителей столицы посетили хотя бы одно культурное мероприятие или учреждение. При этом самым популярным видом досуга остаются музеи и выставки: за год в них побывал каждый второй москвич (55%).