Исследование: каждый пятый горожанин стал регулярно посещать театры

В третьем квартале 2025 года театры стал регулярно посещать каждый пятый горожанин. Таковы результаты опроса исследовательской компании ICMR (ООО «ГФК-Русь»), они есть у «Афиши Daily».
Онлайн-опрос проводился в июле — сентябре 2025 года. В нем участвовали 7200 человек в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в больших и малых городах России.
Оказалось, что по сравнению с тем же периодом 2024 года выросла доля тех, кто посещает театральные постановки хотя бы раз в 2–3 месяца (с 19,5 до 21%). 22,1% горожан ходят на концерты с такой же периодичностью (год назад доля составляла 21,4%). Частота посещения спортивных событий, мюзиклов, оперы и балета не показала значимых изменений год к году.
Общая доля тех, кто регулярно (раз в 2–3 месяца) посещает хотя бы одно из таких развлекательных мероприятий, выросла с 52,7 до 54% год к году. На все развлечения жители городов чаще покупают билеты онлайн (на сайте самого организатора или сервисе-агрегаторе), чем в офлайн-кассах. Популярными билетными сервисами, по данным опроса, остаются «Яндекс Афиша», «Афиша», Kassir.ru, «Т-Банк Афиша» и Kassy.ru.
Недавно ВЦИОМ выяснил, что театралы-москвичи ходят на постановки в среднем 4,6 раза за год. При этом частота посещений увеличивается с возрастом: если респонденты 18–34 лет бывают в театре 3,5 раза в год, то люди старше 60 лет — 5,4 раза. Более того, за последний год 90% жителей столицы посетили хотя бы одно культурное мероприятие или учреждение. При этом самым популярным видом досуга остаются музеи и выставки: за год в них побывал каждый второй москвич (55%).