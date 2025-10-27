Тома Бангальтер из Daft Punk неожиданно сыграл диджей-сет вместе с Fred Again в Париже
Тимур Бекмаметов встретился с Хидео Кодзимой в Токио
Умер шведский актер Бьерн Андресен, которого называли «самым красивым мальчиком XX века»
Дмитрий Нагиев, Маш Милаш и Дмитрий Журавлев в трейлере «Елок-12»
Нурлан Сабуров представит в Москве новую программу «Контекст»
Оkko покажет в кинотеатрах первые две серии нового сезона «Волшебного участка»
В Калининградской области добыли самородок янтаря весом более 2 килограмм
Трэп-рэпер T.I. выступит в России в 2026 году
«Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо появится в «цифре» 25 ноября
В небе над Московской областью заметили яркий светящийся объект
Time выпустил новую обложку с Дональдом Трампом после критики
The Times: исследователи нашли первое опубликованное произведение Агаты Кристи
Энтони Хопкинс рассказал, что помогло ему 50 лет назад бросить пить
В России запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью
OpenAI разработает генеративную музыкальную модель
Наталия Орейро в трейлере новогодней комедии «Письмо Деду Морозу»
Производитель «Ягодного лукошка» отсудил 400 тыс. рублей у конкурента
Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тыс. рублей
Том Йорк заявил, что Radiohead больше никогда не будут играть в Израиле
Рене Рапп приостановила тур «Bite Me» из‑за болезни
Межзвездная комета 3I/ATLAS станет видна из Москвы в начале ноября
Джордж Клуни рассказал, как однажды Фрэнк Синатра наорал на него
Стилист Николай Овечкин публично извинился после скандала с Инстасамкой
«ИрАэро» возобновила регулярные рейсы между Россией и Филиппинами
Эмир Кустурица рассказал, что съемки трех фильмов по книгам русских писателей начнутся в 2026 году
В Иерусалиме нашли ассирийскую печать
Врач назвала возраст, когда человек начинает стареть
Том Йорк рассказал, почему Radiohead не гастролировали с 2018 года

Исследование: каждый пятый горожанин стал регулярно посещать театры

Фото: Екатерина Цветкова/МХТ им. Чехова

В третьем квартале 2025 года театры стал регулярно посещать каждый пятый горожанин. Таковы результаты опроса исследовательской компании ICMR (ООО «ГФК-Русь»), они есть у «Афиши Daily».

Онлайн-опрос проводился в июле — сентябре 2025 года. В нем участвовали 7200 человек в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в больших и малых городах России.

Оказалось, что по сравнению с тем же периодом 2024 года выросла доля тех, кто посещает театральные постановки хотя бы раз в 2–3 месяца (с 19,5 до 21%). 22,1% горожан ходят на концерты с такой же периодичностью (год назад доля составляла 21,4%). Частота посещения спортивных событий, мюзиклов, оперы и балета не показала значимых изменений год к году.

Общая доля тех, кто регулярно (раз в 2–3 месяца) посещает хотя бы одно из таких развлекательных мероприятий, выросла с 52,7 до 54% год к году. На все развлечения жители городов чаще покупают билеты онлайн (на сайте самого организатора или сервисе-агрегаторе), чем в офлайн-кассах. Популярными билетными сервисами, по данным опроса, остаются «Яндекс Афиша», «Афиша», Kassir.ru, «Т-Банк Афиша» и Kassy.ru. 

Недавно ВЦИОМ выяснил, что театралы-москвичи ходят на постановки в среднем 4,6 раза за год. При этом частота посещений увеличивается с возрастом: если респонденты 18–34 лет бывают в театре 3,5 раза в год, то люди старше 60 лет — 5,4 раза. Более того, за последний год 90% жителей столицы посетили хотя бы одно культурное мероприятие или учреждение. При этом самым популярным видом досуга остаются музеи и выставки: за год в них побывал каждый второй москвич (55%). 

