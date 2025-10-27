Дмитрий Нагиев, Маш Милаш и Дмитрий Журавлев в трейлере «Елок-12»

Кинокомпания Bazelevs, «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа») и Toomuch Production представили тизер-трейлер фильма «Елки-12». Картина выйдет в прокат 18 декабря 2025 года.
Предстоящая часть кинофраншизы вновь расскажет о судьбах людей, переплетенных в одной большой истории. По сюжету в канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путешествие окажется полным неожиданных встреч, опасностей и испытаний. Родители бросаются на поиски сына и пытаются исправить все до того, как часы пробьют двенадцать.
На экранах снова появятся Дмитрий Нагиев («Физрук», «Елки-11», «Кухня»), Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Подслушано в Рыбинске»), Андрей Рожков («Уральские пельмени», «Елки-11»), Надежда Маркина («Елена», «Аритмия»).
В новом фильме к касту присоединятся популярный комик, актер и ведущий шоу «Натальная карта» Дмитрий Журавлев, блогер, певица и актриса Маш Милаш (Мария Камова), Ольга Картункова («Однажды в России», «СамоИрония судьбы»), Андрей Максимов («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер»), Борис Дергачев («Свободные отношения», «Как друзья Захара женили»), Константин Белошапка («Постучись в мою дверь в Москве», «Отель Элеон»), Валентина Стойилкович («Оффлайн», «Москва слезам не верит. Все только начинается»), Юлия Топольницкая («Москва слезам не верит. Все только начинается», «Второй брак»), Ирина Медведева («Летчик», «Человек ниоткуда») и многие другие.
Креативные продюсеры и авторы сценария — Жора Крыжовников («Москва слезам не верит. Все только начинается», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Лед-2») и Петр Внуков, отвечавший за создание предыдущей части франшизы, «Елки-11». Продюсерами выступили Тимур Асадов, Лала Рустамова, Ара Хачатрян, Мария Затуловская и Дмитрий Пачулия.
«„Елки“ успели стать для зрителей таким же символом Нового года, как оливье или бой курантов. Теперь это часть культурного кода, без которого сложно представить праздник. Мы с командой стараемся сохранить эту теплоту и создать магию, объединяющую самых близких», — отметил Жора Крыжовников.