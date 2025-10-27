Нурлан Сабуров представит в Москве новую программу «Контекст»

Нурлан Сабуров — стендап-комик, телеведущий и актер. Родился в Казахстане, прославился благодаря проекту «Stand Up» на ТНТ, где стал одним из самых узнаваемых участников. Наибольшую популярность комик получил на шоу «Что было дальше?» («ЧБД?»).