Тома Бангальтер из Daft Punk неожиданно сыграл диджей-сет вместе с Fred Again в Париже
В Калифорнии арестовали мужчину, который украл наборы LEGO на сумму 6 тыс. долларов
Тимур Бекмаметов встретился с Хидео Кодзимой в Токио
Умер шведский актер Бьерн Андресен, которого называли «самым красивым мальчиком XX века»
Исследование: каждый пятый горожанин стал регулярно посещать театры
Дмитрий Нагиев, Маш Милаш и Дмитрий Журавлев в трейлере «Елок-12»
Оkko покажет в кинотеатрах первые две серии нового сезона «Волшебного участка»
В Калининградской области добыли самородок янтаря весом более 2 килограмм
Трэп-рэпер T.I. выступит в России в 2026 году
«Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо появится в «цифре» 25 ноября
В небе над Московской областью заметили яркий светящийся объект
Time выпустил новую обложку с Дональдом Трампом после критики
The Times: исследователи нашли первое опубликованное произведение Агаты Кристи
Энтони Хопкинс рассказал, что помогло ему 50 лет назад бросить пить
В России запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью
OpenAI разработает генеративную музыкальную модель
Наталия Орейро в трейлере новогодней комедии «Письмо Деду Морозу»
Производитель «Ягодного лукошка» отсудил 400 тыс. рублей у конкурента
Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тыс. рублей
Том Йорк заявил, что Radiohead больше никогда не будут играть в Израиле
Рене Рапп приостановила тур «Bite Me» из‑за болезни
Межзвездная комета 3I/ATLAS станет видна из Москвы в начале ноября
Джордж Клуни рассказал, как однажды Фрэнк Синатра наорал на него
Стилист Николай Овечкин публично извинился после скандала с Инстасамкой
«ИрАэро» возобновила регулярные рейсы между Россией и Филиппинами
Эмир Кустурица рассказал, что съемки трех фильмов по книгам русских писателей начнутся в 2026 году
В Иерусалиме нашли ассирийскую печать
Врач назвала возраст, когда человек начинает стареть

Нурлан Сабуров представит в Москве новую программу «Контекст»

Комик Нурлан Сабуров представит в Москве свою новую программу «Контекст». Концерт пройдет 3 ноября в «Live Арене».

Новая программа обещает фирменное сочетание тонкого юмора, наблюдений за жизнью и острого социального подтекста.

Эти выступления станут частью масштабного тура комика по России, начавшегося в 2025 году. Стоимость билетов начинается от 2400 рублей.

Нурлан Сабуров — стендап-комик, телеведущий и актер. Родился в Казахстане, прославился благодаря проекту «Stand Up» на ТНТ, где стал одним из самых узнаваемых участников. Наибольшую популярность комик получил на шоу «Что было дальше?» («ЧБД?»).

