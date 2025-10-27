Тома Бангальтер из Daft Punk неожиданно сыграл диджей-сет вместе с Fred Again в Париже
В Калининградской области добыли самородок янтаря весом более 2 килограммов

Фото: Калининградский янтарный комбинат

В Приморском карьере Калининградского янтарного комбината добыли янтарный самородок весов 2 килограмма 374 грамма. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Самоцвет получил название «Рекордсмен». Он стал самым крупным самородком, добытым комбинатом за четыре года. Сопоставимый с ним камень ― «Голова тигра» весом 2,7 килограмма ― был найден в декабре 2021 года. Он ушел с молотка за 1,2 млн рублей. 

После прохождения государственной экспертизы «Рекордсмен» тоже будет выставлен на аукцион редкого янтаря. 

Как пояснила специалистка-геммолог Анна Дугина, найденный самородок― часть более крупного образования, которое не дошло до нас в изначальном виде. «Предположительно, 35 млн ― 45 млн лет назад, камень имел круглую форму и напоминал буханку хлеба. В таком виде он был законсервирован в толще голубой глины и пролежал под землей миллионы лет в комфортных для себя условиях», ― отметила она.

Вторая часть камня, вероятно, уже имевшая трещины, скорее всего рассыпалась на мелкие кусочки. «После извлечения на поверхность и воздействия на органический минерал кислорода и солнечного света, происходит его частичное расщепление», ― добавила специалистка. 

«Рекордсмен» стал двенадцатым крупным самородком янтаря, добытым в этом году Калининградским янтарным комбинатом. 

Балтийский янтарь — это застывшая живица древних реликтовых деревьев возрастом 35 млн ― 45 млн лет. Около 90% разведанных запасов балтийского самоцвета сосредоточено в Калининградской области. 

