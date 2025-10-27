В Калининградской области добыли самородок янтаря весом более 2 килограмм

Как пояснила специалистка-геммолог Анна Дугина, найденный самородок ― часть более крупного образования, которое не дошло до нас в изначальном виде. «Предположительно, 35–45 млн лет назад камень имел круглую форму и напоминал буханку хлеба. В таком виде он был законсервирован в толще голубой глины и пролежал под землей миллионы лет в комфортных для себя условиях», ― отметила она.