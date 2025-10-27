В Калининградской области добыли самородок янтаря весом более 2 килограмм

В Приморском карьере Калининградского янтарного комбината добыли янтарный самородок весом 2 килограмма 374 грамма. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Самоцвет получил название «Рекордсмен». Он стал самым крупным самородком, добытым комбинатом за четыре года. Сопоставимый с ним камень ― «Голова тигра» весом 2,7 килограмма ― был найден в декабре 2021 года. Он ушел с молотка за 1,2 млн рублей.
После прохождения государственной экспертизы «Рекордсмен» тоже будет выставлен на аукцион редкого янтаря.
Как пояснила специалистка-геммолог Анна Дугина, найденный самородок ― часть более крупного образования, которое не дошло до нас в изначальном виде. «Предположительно, 35–45 млн лет назад камень имел круглую форму и напоминал буханку хлеба. В таком виде он был законсервирован в толще голубой глины и пролежал под землей миллионы лет в комфортных для себя условиях», ― отметила она.
Вторая часть камня, вероятно, уже имевшая трещины, скорее всего, рассыпалась на мелкие кусочки. «После извлечения на поверхность и воздействия на органический минерал кислорода и солнечного света происходит его частичное расщепление», ― добавила специалистка.
«Рекордсмен» стал двенадцатым крупным самородком янтаря, добытым в этом году Калининградским янтарным комбинатом.
Балтийский янтарь — это застывшая живица древних реликтовых деревьев возрастом 35–45 млн лет. Около 90% разведанных запасов балтийского самоцвета сосредоточено в Калининградской области.