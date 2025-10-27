Оkko покажет в кинотеатрах первые две серии нового сезона «Волшебного участка»

Okko и объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» представят в кинотеатрах первые два эпизода нового сезона сказочного детективного сериала «Волшебный участок». Серии покажут до официальной премьеры онлайн. Билеты на предпремьерные показы, которые пройдут с 1 по 4 ноября, уже доступны.
Эксклюзивные премьеры пройдут в 27 городах России, где расположены кинотеатры объединенной сети «Синема Парк» и «Формула Кино». Первыми увидеть два новых эпизода второго сезона на большом экране смогут жители Петербурга, Белгорода, Волгограда, Вологды, Воронежа, Ижевска, Калининграда, Коврова, Красноярска, Краснодара, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Рязани, Самары, Саратова, Сочи, Сургута, Ставрополя, Сыктывкара, Тулы, Тюмени, Ульяновска, Уфы и Челябинска.
События в новом сезоне «Волшебного участка» будут разворачиваться за пределами столицы: главные герои отправляются в Петербург, где, как оказалось, уже 300 с лишним лет хозяйничает разнообразная нечисть, хлынувшая в город через то самое окно, которое когда-то Петр Первый прорубил в Европу.
В Питер переезжают все ключевые сотрудники московского отдела: Леха Попов (Николай Наумов), Гном (Илья Соболев), начальник участка Михалыч (Андрей Добровольский), Заяц (Алексей Золотовицкий), Краснова (Мария Смольникова) и Лена (Дарья Мельникова). В Северной столице их встретят говорящий полицейский пес Палыч (Антон Лапенко) и английский волшебник Мерлин (Виктор Бычков). Вместе им предстоит раскрыть тайну гибели сотрудников местного отделения ОБСП, включая руководителя санкт-петербургского участка (Александра Ребенок).
Нечисти в городе на Неве обитает не меньше, чем на берегах Москвы-реки, поэтому к уже знакомым сказочным персонажам добавятся: Хозяйка Медной горы (Анна Уколова), Данила-мастер (Кирилл Мелехов), Купидонян (Денис Пьянов), рыбак Емельянов (Дмитрий Куличков), Русалка (Валентина Мазунина), Голем, Гриб из Рязани Серега, Огневушка-поскакушка, тролли, а также целая армия местных гномов и даже настоящая Анна Семенович. Главным же источником бед в новом сезоне по-прежнему остаются Кощей, вселившийся в тело Василисы (Ева Смирнова), и Ворон (Филипп Янковский). Всероссийская премьера нового сезона «Волшебного участка» состоится 6 ноября только в Okko.