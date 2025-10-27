Оkko покажет в кинотеатрах первые две серии нового сезона «Волшебного участка»

События в новом сезоне «Волшебного участка» будут разворачиваться за пределами столицы: главные герои отправляются в Петербург, где, как оказалось, уже 300 с лишним лет хозяйничает разнообразная нечисть, хлынувшая в город через то самое окно, которое когда-то Петр Первый прорубил в Европу.