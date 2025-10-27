Тома Бангальтер из Daft Punk неожиданно сыграл диджей-сет вместе с Fred Again в Париже
«Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо появится в «цифре» 25 ноября

Фото: Warner Bros.

Фильм «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо выйдет на цифровых площадках 25 ноября. Об этом сообщается на сайте DVD’s Release Dates.

Картина вышла 26 сентября. В ней звезда «Титаника» сыграл Боба Фергюсона, чокнутого растрепанного революционера, который пытается скрыться со своей возлюбленной от бывшего полковника и спастись. Действие разворачивается в 1984 году в Калифорнии.

Режиссером стал Пол Томас Андерсон. Он сам написал сценарий и выступил продюсером ленты, которая, по данным Variety, оценивалась в 140 млн долларов.

Вместе со звездой «Титаника» в фильме снялись Бенисио Дель Торо, Реджина Холл, Тейяна Тейлор и Шон Пенн. Для Ди Каприо это первая совместная работа с Андерсоном.

«Битва за битвой» снималась на 35-миллиметровую пленку с использованием камер VistaVision. Съемки проходили в Калифорнии и дополнительно в Эль-Пасо, штат Техас.

