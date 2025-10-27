«Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо появится в «цифре» 25 ноября

Картина вышла 26 сентября. В ней звезда «Титаника» сыграл Боба Фергюсона, чокнутого растрепанного революционера, который пытается скрыться со своей возлюбленной от бывшего полковника и спастись. Действие разворачивается в 1984 году в Калифорнии.