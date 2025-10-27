Тома Бангальтер из Daft Punk неожиданно сыграл диджей-сет вместе с Fred Again в Париже
В Калининградской области добыли самородок янтаря весом более 2 килограммов
«Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо появится в «цифре» 25 ноября
В небе над Московской областью заметили яркий светящийся объект
Time выпустил новую обложку с Дональдом Трампом после критики
The Times: исследователи нашли первое опубликованное произведение Агаты Кристи
Энтони Хопкинс рассказал, что помогло ему 50 лет назад бросить пить
В России запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью
OpenAI разработает генеративную музыкальную модель
Наталия Орейро в трейлере новогодней комедии «Письмо Деду Морозу»
Производитель «Ягодного лукошка» отсудил 400 тыс. рублей у конкурента
Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тыс. рублей
Том Йорк заявил, что Radiohead больше никогда не будут играть в Израиле
Рене Рапп приостановила тур «Bite Me» из‑за болезни
Межзвездная комета 3I/ATLAS станет видна из Москвы в начале ноября
Джордж Клуни рассказал, как однажды Фрэнк Синатра наорал на него
Стилист Николай Овечкин публично извинился после скандала с Инстасамкой
«ИрАэро» возобновила регулярные рейсы между Россией и Филиппинами
Эмир Кустурица рассказал, что съемки трех фильмов по книгам русских писателей начнутся в 2026 году
В Иерусалиме нашли ассирийскую печать
Врач назвала возраст, когда человек начинает стареть
Том Йорк рассказал, почему Radiohead не гастролировали с 2018 года
Один из охранников Лувра мог оказать помощь грабителям
В Москве началась реставрация фасадов Богоявленского собора
«Такое чувство, будто я вернулась домой»: Сидни Суини — о третьем сезоне «Эйфории»
Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола выставит на продажу дорогие часы из‑за нехватки денег
«С глазу на глаз: Джон и Йоко» о жизни музыканта The Beatles выйдет на HBO Max 14 ноября
Collider выбрал топ-20 величайших шпионских фильмов

Трэп-рэпер T.I. выступит в России в 2026 году

Фото: Paras Griffin/Getty Images Entertainment

В феврале 2026 года в России впервые за долгое время выступит трэп-рэпер T.I.

Он даст два масштабных концерта: 6 февраля — в «МТС Холле» (Москва), 8 февраля — в «СК Юбилейный» (Петербург). На концертах T.I. исполнит свои хиты и новые треки.

T.I. — легенда южного рэпа и один из основателей трэпа. Начав с неудачного дебюта, он создал свой лейбл Grand Hustle Records и выпустил культовый альбом «Trap Muzik» (2003 год).

За свою карьеру рэпер получил три «Грэмми», записал хиты «What You Know», «Whatever You Like», «Live Your Life» (feat. Rihanna), «Dead and Gone» (feat. Justin Timberlake). «Можно смело утверждать: без T.I. не было бы ни Future, ни Young Thug!» — пишут организаторы концерта.

