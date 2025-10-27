Трэп-рэпер T.I. выступит в России в 2026 году

В феврале 2026 года в России впервые за долгое время выступит трэп-рэпер T.I.
Он даст два масштабных концерта: 6 февраля — в «МТС Холле» (Москва), 8 февраля — в «СК Юбилейный» (Петербург). На концертах T.I. исполнит свои хиты и новые треки.
T.I. — легенда южного рэпа и один из основателей трэпа. Начав с неудачного дебюта, он создал свой лейбл Grand Hustle Records и выпустил культовый альбом «Trap Muzik» (2003 год).
За свою карьеру рэпер получил три «Грэмми», записал хиты «What You Know», «Whatever You Like», «Live Your Life» (feat. Rihanna), «Dead and Gone» (feat. Justin Timberlake). «Можно смело утверждать: без T.I. не было бы ни Future, ни Young Thug!» — пишут организаторы концерта.